Americana vai ter costelada aos domingos

O Buteco Folks, localizado em Americana, interior de São Paulo, está com novidade no cardápio: a costelada.

Acompanhada de arroz, mandioca cozida, salada, farofa temperada e pãozinho, a costela Angus assada no fogo de chão leva na receita um tempero especial de cachaça e está disponível tanto na opção bovina, quanto na suína. A costelada funciona no sistema de rodízio e é servida aos domingos, a partir das 12h.

O Buteco Folks é um boteco sertanejo que faz parte do grupo Folks Franquias e tem como objetivo proporcionar entretenimento e boas experiências para o público familiar em cidades interioranas, dispondo de um ambiente acolhedor e descontraído com música ao vivo.

Serviço:

Buteco Folks

Endereço: Rua Major Rehder, 211, Americana SP

Horário de Funcionamento: Terça a Quinta, das 17h à 00h – Sexta e sábado, das 17h à 1h – Domingo, das 12h até 20h.

Sobre o Buteco Folks

