Prefeitura promoveu evento comemorativo à data, na terça-feira (26), que deu protagonismo a usuários da rede municipal de Atenção Psicossocial

O cuidado em liberdade humaniza e promove a inclusão social de pacientes em sofrimento psíquico. Este foi o tema central do evento comemorativo ao Dia da Luta Antimanicomial, realizado pela Prefeitura de Hortolândia, nesta terça-feira (26/05), no Teatro Elizabeth Keller de Matos, cujas dependências ficaram lotadas. O encontro integra a programação de aniversário de 35 anos de emancipação política do município. Participaram do evento a secretária adjunta da Secretaria de Saúde e autoridades do Poder Legislativo municipal.

O evento deu protagonismo aos usuários da rede municipal de saúde mental. Eles ocuparam o palco para mostrar suas habilidades artísticas em apresentações de teatro e música. No hall do teatro, o público conferiu exposições com trabalhos feitos pelos usuários.

“Realizar o evento no Teatro Elizabeth Keller de Matos deu mais protagonismo para os usuários. Graças à estrutura do espaço, do palco e da iluminação, eles foram o centro da atenção do evento. Com isso, fortalecemos a importância de acreditar no potencial e no talento dos usuários, apesar de todas as dificuldades e sofrimentos que eles enfrentam. Por meio do evento, garantimos o acesso deles à cultura e ao lazer, que também são importantes para a saúde deles”, destacou a diretora de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde, Fátima Gomes.

Os usuários que participaram do evento são atendidos pela Prefeitura por meio dos CAPs (Centros de Atenção Psicossocial) AD (Álcool e Drogas), IJ (Infantojuvenil) e Vida, e pelo CCI (Centro de Convivência Incluir), unidades da Secretaria de Saúde. O evento contou ainda com o apoio das Secretarias de Cultura e de Inclusão e Desenvolvimento Social.

Ainda no hall e na área externa do teatro, o evento promoveu oficinas de origami, dança circular e cinesioterapia, e aulas de boxe e de lian gong, ministradas pelas equipes do CRF (Centro de Reabilitação Física Mônica Cristina Blanco), CIER (Centro Integrado de Educação e Reabilitação Romildo Pardini) e UBSs do território do Jardim Amanda.

“Ao ofertarmos essas oficinas e atividades lúdicas, a proposta foi de promover a integração entre usuários, suas famílias, parentes, acompanhantes, servidores e profissionais da saúde”, salienta a coordenadora do Departamento de Saúde Mental, Leici Santana.

DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL

A Luta Antimanicomial é lembrada anualmente no dia 18 de maio, data cuja origem foi a partir do Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, ocorrido em Bauru, em 1987. O evento contou com a participação de mais de 350 pessoas da área de saúde mental em busca de uma experiência de desinstitucionalização da psiquiatria. Até então, o tratamento psiquiátrico se concentrava em internações hospitalares.

Como resultado desta e de outras mobilizações, a Reforma Psiquiátrica foi aprovada por meio da Lei Federal 10.216, em 2001. Com a lei, o atendimento a pacientes com transtornos mentais passou a ser acompanhado por uma rede de atenção psicossocial, estruturada em unidades de serviços comunitários onde cada paciente tem a vida livre, participando de atividades terapêuticas e de reabilitação, sempre acompanhados da família.