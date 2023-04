17 anos e já 'empregado' no tráfico

Um adolescente de 17 anos que trabalhava para o tráfico

foi detido por agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira. A ação aconteceu no jardim Vista Alegre já no começo da noite. Eram por volta das 18h30 quando os GMs acabaram por encontrar o menor.

Abaixo o relato feito pelos homens da lei e ordem que participaram da ação.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04

GCM JOSÉ

GCM VILLALON

GCM GABRIEL

DATA: 26/04/23

HORA: 18:31

LOCAL: RUA DA ALEGRIA N° 63, VISTA ALEGRE.

ATO INFRACIONAL/TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento Tático está equipe visualizou C. 17 anos de idade abaixado em um monte de pedras tentando enterrar uma sacola plástica, este que ao notar a aproximação da equipe se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado pela equipe acessando a avenida Antônio Moraes de Barros pelo contra fluxo de veículos e detido na altura do N° 487; e retornando ao local inicial da tentativa de abordagem foi localizado sobre um monte de pedras uma sacola plástica que continha em seu interior:

– 28 porções de maconha

– 23 ependors de cocaina

– 40 pedras de crack.

Ocorrência apresentada pelo plantão policial onde a autoridade presente determinou a apreensão do entorpecente liberando C. para sua avó após o registro da ocorrência.

