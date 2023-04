Tentativa de homicídio acaba com dois baleados; todos pegos

Uma tentativa de homicídio acabou com duas pessoas baleadas na madrugada desta segunda-feira, por volta das 2h30.

De acordo com a Guarda Municipal de Americana (GAMA), a Guarda de Santa Bárbara informou que na Tabacaria Dito Bendito naquele município, um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo e permanecido no local, enquanto dois indivíduos em um veículo modelo Astra teriam fugido sentido Americana com a arma do crime.

Diante das informações, equipes realizaram o patrulhamento e avistaram o veículo nas características informadas adentrando o bairro Praia Azul. Ao se aproximar para abordagem, foi visualizado um dos ocupantes jogando algo para fora do veículo e parando logo mais a frente. Foi realizada a abordagem e observado que um dos ocupantes, de 31 anos, estava com ferimento no braço esquerdo. Ao ser questionado, informou ser um ferimento de arma de fogo.

Após revista pessoal, nada de ilícito foi localizado com a dupla. Sendo assim, os agentes retornaram até o local onde foi visto um dos indivíduos dispensando algo, e foi localizado um revólver calibre 38 oxidado de 3 polegadas com numeração suprimida e descarregado.

Diante dos fatos, o indivíduo com ferimento foi socorrido ao Hospital Municipal, onde após cuidados médicos foi conduzido, juntamente com a segunda parte, até a Central de Polícia Judiciária (CPJ).

Durante as diligências, foi feito contato com a GCM de SBO, que informou que o indivíduo suspeito de ter realizado os disparos já estaria detido e seria apresentado no Plantão Policial.

Ainda durante a ocorrência, chegou a informação de que um segundo baleado, de 23 anos, havia dado entrada ao Hospital Municipal, onde se constatou ser uma parte masculina com 4 perfurações de arma de fogo e que seu estado é grave.

Fatos comunicados à autoridade policial, que determinou perícia no veiculo Astra. Uma equipe permaneceu pelo Hospital Municipal para garantir a segurança da parte baleada.

Ambas as partes foram autuadas por porte ilegal de armas e conduzidos ao sistema prisional.

