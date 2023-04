Após divulgar ampla campanha de orientação para a comunidade escolar e intensificar as medidas de segurança na Rede Municipal de Ensino, a Prefeitura de Nova Odessa dá mais um importante passo em prol da comunidade estudantil. Na terça-feira (25/04), integrantes da GCM (Guarda Civil Municipal) e dirigentes da Educação reuniram no auditório do Paço para definir os detalhes do novo protocolo de segurança para creches e escolas, bem como aperfeiçoar as ações que já vêm sendo tomadas pela atual gestão, como o videomonitoramento, a ronda escolar intensificada e o aplicativo do “botão do pânico”.

O trabalho contou com guardas municipais, o secretário de Educação, José Jorge Teixeira, diretores, coordenadores e professores das unidades escolares. O comandante Luciel de Oliveira e a inspetora Chá Fávari conduziram o bate-papo ao lado do GCM Goulart, do Programa “Anjos da Escola”.

“Desde 06 de abril, temos intensificado, a pedido do nosso prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho), as ações junto às escolas, por meio da GCM, visando tranquilizar tanto os alunos e seus familiares quanto os próprios profissionais do setor de Educação. E dentre essas novas ações está justamente o ‘botão do pânico'”, explicou o coronel Carlos Fanti, secretário municipal de Segurança.

Além das câmeras de videomonitoramento instaladas neste ano em 100% das unidades escolares municipais e da ronda escolar por todo município, faz parte do reforço dos protocolos de segurança a orientação aos profissionais da Educação sobre como usar a nova ferramenta online.

“Nossa ideia é alinhar e fazer essa integração entre a Educação e a Segurança neste momento que estamos passando. Temos um plano de trabalho que começou efetivamente no dia 17, quando iniciou o protocolo de ação para intensificar a segurança nas escolas. Mas este trabalho de campo já vem sendo feito há tempos, inclusive com as palestras dos ‘Anjos da Escola’, as rondas escolares etc. É importante os gestores participarem desse planejamento, para que o plano seja executado de forma integrada, ou seja, precisamos manter essa sinergia”, garantiu o comandante Luciel.

De acordo com ele, além do monitoramento 24h nas escolas por meio de câmeras de alta resolução, o “botão de pânico” também é fundamental e pode ser acionado via celular pelos profissionais indicados pelas escolas que fizeram seu cadastro junto à GCM – incluindo diretores, vice-diretores e coordenadores da Rede.

“O plano de trabalho também prioriza viaturas na ronda escolar. Neste protocolo de segurança, foi detalhado todo o plano, como a criação de três setores, sendo cada um com uma equipe para ronda motorizada e a tecnologia implantada, como o botão do pânico, por exemplo”, completou Luciel de Oliveira.