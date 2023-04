Creches e escolas de Nova Odessa recebem novos playgrounds

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, adquiriu e está instalando novos playgrounds na maioria das creches e escolas da Rede Municipal de Ensino. Neste primeiro momento, 10 unidades estão sendo contempladas – incluindo as cinco escolas de período integral e as creches que não tinham recebido brinquedos novos nos últimos anos.

Dentro de 30 dias, devem chegar itens para mais 12 unidades. No total, portanto, 22 unidades da Rede receberão novos brinquedos em breve, incluindo CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil, que atendem crianças de 0 a 3 anos), EMEFEIs (Escolas Municipais de Educação Fundamental e Educação Infantil, para crianças de 4 e 5 anos) e EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental, para alunos de 6 anos a 10 anos). (As exceções são apenas as unidades que passam por grandes reformas no momento.)

“Iniciamos as instalações dos brinquedos nas creches e escolas municipais dentro desse ‘pacote’ de investimentos que a gestão do prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) vem fazendo na Educação, promovendo uma verdadeira revolução para a melhoria do atendimento das nossas crianças. Mas todas as unidades escolares da Rede Municipal também vão receber brinquedos novos. Para tanto, está sendo preparado um segundo processo licitatório”, destacou o secretário municipal de Educação, José Jorge Teixeira.

Nesta primeira etapa, o CMEI Professor José Mário de Moraes (no Jardim Santa Rita 2), o CMEI Eleni Whitehead (Jardim Marajoara), o CMEI Apparecida Prata (Jardim São Francisco), o CMEI Vânia Meirelles Dextro Mauerberg (Vila Azenha) e o CMEI Maria José Flauzino (Jardim São Jorge) receberam conjuntos com sete brinquedos cada.

Já a EMEF Professora Alzira Ferreira Delegá (Green Village), a EMEF Professora Augustina Adamson Paiva (Jardim São Francisco) e a EMEFEI Paulo Azenha (Vila Azenha), a EMEFEI Prefeito Simão Welsh (Jardim Santa Rita 2) e EMEF Professora Almerinda Delegá Delben (Parque Klavin) receberam dois brinquedos cada, mais uma cesta móvel de basquete e um conjunto com treze atividades pedagógicas diferenciadas.

MELHORIAS

São muitas as novidades neste ano letivo de 2023 na Rede Municipal de Educação mantida pela Prefeitura de Nova Odessa, que incluem reformas em 16 creches e escolas municipais (totalizando 21 unidades reformadas desde o início da atual gestão) e um novo e inédito sistema de videomonitoramento interligado à central da GCM (Guarda Civil Municipal) 24 horas por dia, instalado em todas as 25 unidades.

Outras melhorias foram feitas pela atual gestão do prefeito Leitinho, entre elas programas e ferramentas tecnológicas como as aulas de robótica aos alunos do 1º e 2º anos do Fundamental, lousas digitais em 105 salas de aula (90% do total da Rede Municipal), a implantação de internet wi-fi (sem fio) nas 25 creches e escolas, a adoção do aplicativo de aulas online “Creator4All”, a distribuição do kit de material escolar e de dois kits de livros da “Biblioteca em Casa” com 8 livros cada, além do kit do Projeto “Palavra Cantada”, de musicalização.

A Administração Municipal também implantou o JEPP (Programa Jovens Empreendedores: Primeiros Passos) do Sebrae SP nas escolas integrais e prevê entregar dois kits de uniforme escolar pela primeira vez na história da cidade para as 5.100 crianças de zero a dez anos atendidas pela Secretaria Municipal de Educação.

Houve ainda a contratação de novos profissionais (incluindo assistentes para alunos especiais), o reconhecimento das 200 EDIs (Educadoras de Desenvolvimento Infantil) como profissionais da Docência; 4,5% de aumento real para profissionais do Magistério com pós-graduação (a “Meritocracia” de 7% para 11,5%), e a regularização do Programa REDDE (Repasse Dinheiro Direto na Escola).

