Mais 3 motos Zero KM para a Guarda SB

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste passa a contar com mais 3 motos

Zero KM para o patrulhamento pelo Município. As novas motos reforçam a estrutura da corporação, que ganhou nos últimos anos 8 novas viaturas Zero KM – além de mais 4 veículos com o processo de aquisição já em andamento –, armas, equipamentos e a ampliação de seu efetivo com a contratação de 61 novos guardas.

“Os investimentos são contínuos para reforçarmos ainda mais a Segurança Pública em Santa Bárbara d’Oeste. Nos planejamos e trabalhamos para ampliar o efetivo da Guarda Municipal e proporcionar aos profissionais a melhor estrutura possível para o desempenho das atividades. Adquirimos novas viaturas, novas motos, ampliamos o videomonitoramento e chegamos a mais de 200 câmeras, inclusive na área rural do Município, entre outras ações. E os resultados são observados com os índices positivos que temos alcançado nos estudos relacionados à Segurança Pública”, comentou o prefeito Rafael Piovezan.

O Município de Santa Bárbara d’Oeste vem alcançando bons resultados nos índices de Segurança Pública nos últimos anos. Conforme dados estatísticos oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a cidade apresentou redução de crimes e tem as menores de taxas de delito por 100 mil habitantes na região durante o ano de 2022.

Os números, inclusive, vão ao encontro de outros grandes índices já alcançados em 2021. Santa Bárbara d’Oeste é a cidade mais segura do Estado de São Paulo de acordo com o Instituto Sou da Paz.

