PM recupera caminhão com 23 mil litros de combustível

A Polícia (PM) conseguiu recuperar um caminhão carregado com 23 mil litros de combustível.

O motorista de 41 anos, que estava com o caminhão na hora da abordagem, foi preso por roubo de veículo. A ação terminou na noite desta segunda-feira (24), no Jardim Mirandola em Americana.

A equipe de Força Tática estava em patrulhamento quando recebeu informações sobre o roubo de um caminhão tanque na Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), na altura de Cosmópolis.

Os policiais intensificaram as buscas e encontraram o caminhão já no quilômetro 125 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) em Americana. Ele seguiria para a cidade de Santa Bárbara d’Oeste. No caminhão, a polícia encontrou um bloqueador de sinal.

O motorista foi detido e levado ao Distrito Policial, permanecendo à disposição da Justiça.

Após policialpadrao.com.br

