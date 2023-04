Ingressos gratuitos para o Juca Jazz Festival 23 já podem ser retirados

O Teatro Municipal Lulu Benencase recebe, nesta quinta-feira (27), às 20h30, um concerto para celebrar o Dia Municipal do Jazz, com a Orquestra Sinfônica Municipal de Americana, sob a regência do maestro Álvaro Peterlevitz, com o tema “Uma viagem pelas Américas através do Jazz”. A atividade faz parte da programação do Juca Jazz Festival 2023, que conta com apoio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Os ingressos gratuitos já podem ser retirados na bilheteria do teatro até antes do início do concerto (sujeito a disponibilidade e lotação do teatro) ou pelo site www.entravip.com.br.

A orquestra apresentará uma coletânea de peças que reflete a diversidade dos povos, incluindo músicas de diferentes países e estilos, como ragtime, prelúdios de Gershwin, choros, Bossa Nova e Música Popular Brasileira. O concerto terá como artista convidado Geremias Tiófilo nos saxofones e as participações especiais de Aquiles Faneco na guitarra, Mário Marques no clarone e Janaína de Cássia (voz).

VEJA TAMBÉM: Juca Jazz Festival no final de abril, 1a vez em Americana e SB

Primeiro dia

Mais de duas mil pessoas passaram pela Praça José Rampazzo, do Jardim São Paulo, em Americana, no domingo (23), na estreia do Juca Jazz Festival 2023, celebrando o Dia Nacional do Choro.

“O astral do evento estava em perfeita harmonia com a diversidade e liberdade do jazz, proporcionando ao público uma experiência única e inesquecível”, destacou Juarez Godoy, organizador do evento. A programação cultural, com apresentações de jazz e de chorinho, contou com a participação da Banda Municipal de Americana “Monsenhor Nazareno Maggi”, sob regência do maestro Jair dos Santos.

A secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria, ressaltou a diversidade do público presente ao primeiro dia do festival, que reuniu crianças, famílias, jovens e idosos.

“O evento cultural mais uma vez foi realizado em um espaço público, o que privilegiou o acesso de todos os interessados, proporcionando momentos de alegria, confraternização e fruição cultural. Em Americana, o Dia Municipal do Jazz foi instituído em 2018 e, desde então, a parceria com o Juca Jazz Festival tem reforçado a celebração da data, que continua com apresentação de nossa Orquestra Municipal no Teatro Lulu Benencase”, destacou.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento