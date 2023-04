O Juca Jazz Festival, que é realizado desde 2017, acontecerá

entre os dias 23 e 30 de abril e contará com uma programação que envolve as cidades de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. É a primeira vez que as duas cidades se juntam na realização deste evento cultural. O festival celebra o Dia Internacional do Jazz, promovido pela UNESCO e Herbie Hancock Institute of Jazz, a diversidade estará presente em toda a programação, que é gratuita.

No dia 23 de abril, Dia Nacional do Choro, haverá música, dança, artesanato, literatura e gastronomia na Praça José Rampazzo, em Americana, com entrada gratuita. Já no dia 27 de abril, em celebração ao Dia Municipal do Jazz, a Orquestra Sinfônica de Americana apresentará “Uma viagem pelas Américas através do Jazz” no Teatro Municipal Lulu Benencase, também com entrada gratuita. Por fim, no dia 30 de abril, Dia Internacional do Jazz, a programação acontecerá no Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” em Santa Bárbara d’Oeste e contará com música, dança, artesanato, literatura, feira de discos, espaço kids, espaço saúde e gastronomia, além da visitação ao Museu da Imigração, que estará aberto para a ocasião, com entrada gratuita.

O evento é uma realização do Movimento Juca Jazz e Juarez Godoy Arte e Cultura, com o apoio institucional das Prefeituras e Secretarias de Cultura e Turismo de Americana e Santa Bárbara d’Oeste, além de apoiadores. Juarez Godoy, fotógrafo, produtor e idealizador do Movimento Juca Jazz, destaca que “o festival é um evento importante para os amantes da música e da cultura em geral, com uma concepção e programação cheias de significados que valorizam a cultura local e incorporam o “DNA” do Juca Jazz”. A programação completa pode ser conferida nas redes sociais do evento: facebook, Instagram, youtube

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia: 23/4 – DIA NACIONAL DO CHORO

Local : Praça José Rampazzo – Rua dos Jequitibás – Jd. São Paulo – Americana SP

Horário: das 10 às 19h

Atividades: Artesanato, Mesa Literária Escritores da FLAAM, Espaço Kids Tamoio, Brigadista Mirim, Mágicas Matemáticas para Crianças, Espaço Saúde, Espaço Pet Friendly e Gastronomia

APRESENTAÇÕES:

10h00 – GRUPO SEMENTES DA PAZ – danças circulares, prof. Joseph Fattal Jr

11h00 – DJ DJAZZ

12h00 – DJ VINY BLANCO

13h00 – ABADÁ CAPOEIRA – Capoeira, prof. Job

13h30 – ANA SANT’ANA e CARLOS LIMA

14h00 – JANICE PEZOA

14h30 – LAÉRCIO ILHABELA e ÍRIS CORDEIRO

15h00 – RODA DE CHORO – Várias participações

17h00 – BANDA MUNICIPAL DE AMERICANA “MONSENHOR NAZARENO MAGGI”

18h00 – DJ VINY BLANCO

Dia: 27/4 – Celebrando o DIA MUNICIPAL DO JAZZ

Local : Teatro Municipal “Lulu Benencase” – Americana SP

Horário: 20h30

ORQUESTRA SINFÔNICA DE AMERICANA – Regência: Álvaro Peterlevitz – “Uma viagem pelas Américas através do Jazz”

Em comemoração ao Dia Municipal do Jazz, na programação do Juca Jazz Festival deste ano, a Orquestra Sinfônica de Americana, sob a regência de Álvaro Peterlevitz apresenta uma coletânea de peças que sugerem uma viagem pelas Américas através do jazz. Ragtime, prelúdios de Gershwin, choros, Chiquinha Gonzaga, Astor Piazzolla, Bossa Nova e Música Popular Brasileira, compõem este concerto multicultural, multicor, emocionante!

Dia: 30/4 – DIA INTERNACIONAL DO JAZZ

Local : Centro de Memórias “Historiador Antônio Carlos Angolini” – Santa Bárbara D`Oeste SP

Horário: das 10 às 19h

Atividades: Artesanato, Mesa Literária com Escritores da FLAAM, Feira de Discos, Espaço Kids Adonis, Espaço Saúde e Gastronomia. Especialmente para esta data, o Museu da Imigração estará aberto à visitação das 10h às 17h.

10h00 – GRUPO SEMENTES DA PAZ – danças circulares, prof. Joseph Fattal Jr

11h00 – DJ DJAZZ

12h00 – ASSOCIAÇÃO DE CAPOEIRA MOTTA E CULTURA AFRO – Maculelê

12h30 – DJ F.DE.FELA

13h00 – ANA SANT’ANA

13h30 – EZEQUIEL BRAGA

14h30 – CORDA CORAL DE AMERICANA e VOZES BÁRBARAS

15h00 – DJ VINY BLANCO

16h00 – MÁRCIO LEMOS TRIO

17h00 – LAÉRCIO ILHABELA

17h30 – ARTURZINHO AGUIAR – Além do Carmo

Apoio institucional: Secretarias de Cultura e Turismo de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Apoio principal: Kalango Cervejaria, Fitas Progresso-Clube de Artesanato, Mag Sac Embalagens, Suntech do Brasil, Papelaria Tamoio, Lampejos, Laércio Ilhabela, Viny Blanco e Lenir Boldrin.

Apoio: FAM Faculdade de Americana, Grupo O Liberal, Rádio Gold FM, Up!Tv, Editora Adonis, Pautei, Reverbere, Ronny Reis Fotografia, Formiguinha Doçaria, Tecnotransfer, Abadá Capoeira, Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro, Doce Encontro Festas e Eventos, Doce Detalhe Decorações, Moov Circo e Dança, Joseph Fattal Jr, FGA Engenharia, Alliance Administração de Imóveis, CNA Americana, FLAAM Feira Literária e Artística de Americana, Associação CAHES Cultura, Arte, História, Educação e Sustentabilidade, Brigadista Mirim e Cão Chorro Pet Shop.

