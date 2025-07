Um bebê de apenas 1 ano foi salvo depois de engasgar em caso que aconteceu na noite desta terça-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ação de oficiais e Guarda Municipal salvaram a criança e acalmaram a mãe no caso que aconteceu perto das 20h no bairro Santa Fé.

O que chamou a atenção dos GMs foi a movimentação de várias pessoas no meio da rua. Ao chegar, perceberam a situação e auxiliaram a mamãe.

Abaixo resenha da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste – SP

APOIO TÁTICO 02.🚨GCM José .🚨GCM Silva .🚨GCM Siloni

.📍DATA: 15/07/2025 .📍HORA: 19:45 .📍LOCAL: Rua Helena Pereira de Souza Sacerdote – Santa Fé

🛑 Auxílio ao Público (bebê engasgado)

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento pelo local supracitado deparou-se com um grupo de pessoas em visível estado de nervosismo, estando uma delas com K. (1 ano e 1 mês) em seus braços, aparentemente desacordado.

Em diálogo informou que o bebê estava gripado e que é asmático, e que em dado momento quando chorava passou a ter dificuldades em respirar, possivelmente desmaiando. Rapidamente a equipe com o uso da manobra de Heimlich auxiliou no atendimento, melhorando significativamente a respiração da criança. Diante do ocorrido foi realizada a condução da genitora e de K. ao P.S. Afonso Ramos onde este recebeu atendimento médico especializado.

