Novo levantamento do Instituto de Pesquisa Realtime Big Data aponta: 66% dos brasileiros acreditam que o Brasil deve impor tarifas aos produtos americanos, em retaliação ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente Donald Trump à importação de produtos brasileiros. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

No total, 1500 pessoas foram ouvidas entre os dias 14 e 15 de julho, em todas as regiões do país.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A pesquisa do Realtime Big Data apontou ainda que 16% da população é contra medidas de retaliação aos Estados Unidos, enquanto 18% concordam, a depender do impacto da taxação. Além disso, o levantamento revelou que 69% dos brasileiros discordam do tarifaço de Trump, enquanto 31% afirmaram que concordam com a medida.

Outro ponto analisado pela pesquisa é quanto aos possíveis impactos do tarifaço na economia nacional. No total, 86% dos brasileiros acreditam que o país será prejudicado, sendo que para 45% haverá muito prejuízo e para 41% haverá pouco prejuízo. Outros 6% acreditam que a medida imposta pelos EUA não vai afetar o Brasil e 8% não souberam responder.

Responsabilização, além dos 66%

O Realtime Big Data também ouviu a opinião dos entrevistados sobre quem seria o responsável pela atual crise comercial entre Brasil e Estados Unidos. Nesse ponto, as opiniões ficaram divididas, sendo que para 33% a culpa é do Governo dos EUA, para 32% é do Governo Brasileiro atual e para 28% é do Governo Brasileiro anterior. Além disso, 5% consideram que o Governo Americano e o Governo Brasileiro são igualmente responsáveis e para 2% nenhum deles tem responsabilidade.

Sobre o Realtime Big Data

O Realtime Big Data é uma das grandes referências nacionais em ciência de dados e pesquisas qualitativas e quantitativas, destacando-se pelo alto nível de excelência técnica e pela oferta de análises claras. Fundado em 2015 pelo cientista político Bruno Soller, o Instituto de Pesquisa tem atuado especialmente no cenário político, de forma a transformar números em informação para apoiar as melhores decisões de governo e de estratégias eleitorais. A partir de 2024, o Realtime Big Data inicia uma nova fase, marcada pela chegada do sócio estrategista Wilson Pedroso e pela ampliação dos braços de atuação.

Leia Mais notícias do Brasil