Muito além da academia, como a creatina pode melhorar sua saúde

Antes restrita ao universo fitness, a creatina vem conquistando cada vez mais espaço em consultórios e prescrições de saúde integrativa. Comprovadamente eficaz, o composto natural tem sido associado não só ao ganho de força e massa muscular, mas também à melhora da concentração, do raciocínio e à prevenção da perda muscular em pessoas acima dos 40 anos.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Suplementos Alimentares (Brasnutri), o Brasil já é o terceiro maior consumidor de suplementos do mundo, e a creatina lidera a lista com respaldo científico. “É uma das poucas substâncias com efeitos testados tanto para performance física quanto para aspectos cognitivos”, explica Marina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven, referência em nutrição e emagrecimento saudável.

Versátil e acessível, a creatina vem se consolidando como um aliado importante para quem busca longevidade com qualidade. Suplemento que deve ser utilizado com orientação profissional, ela é capaz de auxiliar no ganho de massa magra, reduzir a perda muscular e até colaborar no controle da gordura corporal. Na Clínica Seven, o Creatine foi desenvolvido com fórmula de alta absorção, integrando os protocolos de saúde e nutrição da marca, reconhecida por seu foco em bem-estar integral. “Composta por três aminoácidos essenciais, arginina, glicina e metionina, a creatina tem sido cada vez mais estudada por seus efeitos além do físico, pesquisas apontam benefícios no raciocínio lógico, na capacidade cognitiva e na redução da fadiga mental, ampliando seu papel na saúde preventiva e no desempenho diário”, compartilha a nutricionista.

