O stand up “Cê Falô, Tá Falido!”, com Cleber Rosa, será apresentado nesta quinta-feira (17), às 19h, no Teatro Municipal Lulu Benencase, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, em Americana. Os ingressos custam de R$ 50,00 a R$ 100,00 e estão à venda no site www.sympla.com.br.

Em seu novo show, o comediante transporta o público para a Vila da Cadela Moiada, onde mora o caipira mais amado do Brasil, Chico da Tiana!

Pensado para todos os públicos, o espetáculo tem classificação livre e conta com novas piadas, causos hilários e as fofocas do dia a dia. O stand up tem produção da Nume Produções.

Stand up, por Ghizini

“Esta é uma opção divertida para a quinta-feira em Americana e convido as famílias a prestigiarem o show e nosso Teatro”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

