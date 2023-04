Helen Ganzarolli sofre golpe de R$ 2,5 milhões de ex

Helen Ganzarolli chocou fãs e internautas ao revelar que sofreu um golpe

milionário do ex-namorado, César Kuratomi. Após a repercussão do caso nas redes sociais, internautas se compareceram da apresentadora e comentaram o caso, criticando o empresário. O fato tomou conta da web e se tornou um dos assunto mais falados nessa quinta-feira (20):

“Um golpe de um feio desses SENHOR”, afirmou uma internauta. “Isso que dar quando uma mulher bonita dar chance pra um cara feio”, afirmou outro fã. “”R$ 2,5 milhões? Isso não é um golpe, é uma partida inteira! Espero que a Helen Ganzarolli tenha contratado um bom advogado para defender seus interesses. E já que estamos falando em golpes, será que o ex-namorado da Helen é fã do Neymar? Porque ele parece ter aprendido muito bem”, escreveu um internauta no Twitter.

Helen Ganzarolli publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que sofreu um golpe de cerca de R$ 2 milhões. A apresentadora chegou a chorar contando o caso: “Mais de 20 anos de televisão, e eu nunca me envolvi em escândalo. Quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal. Primeiramente, quero esclarecer que não existe um ex-marido, porque eu nunca fui casada. Sim, eu namorei uma pessoa por muitos anos, e sofri um grande golpe financeiro”, afirmou.

Kezia Cristine tira a roupa para revista e diz inspirou em Anitta



A modelo e influencer Kezia Cristine é a peladona da vez. Ela acaba de assinar para ser capa da revista SpicyFire de julho deste ano, publicação que também já tirou a roupa de Fani Pacheco, Ariadna Arantes, Amanda Gontijo e outras famosas.

O convite da revista surgiu depois que Kezia defendeu, publicamente nas redes sociais, a cantora Anitta na polêmica gravação em uma favela. Na época, a funkeira surgiu simulando atos sexuais em uma viela.

“Foi uma baita polêmica”, lembra. “Eu a defendi em alguns posts de perfis de fofoca e comentei nas minhas redes dizendo que não via problema e que talvez até faria o mesmo sem ser simulação (risos). Muitas pessoas concordaram, mas outras me atacaram. Meus posts viralizaram e a revista me procurou para fazer um ensaio inspirado nela”.

A modelo de 35 anos conta que Anitta foi uma de suas grandes inspirações para aceitar o ensaio nu para a revista e que pretende, como uma forma de homenagem, fotografar em meio à uma favela carioca, assim como diversos outros trabalhos da cantora.

“Quero reproduzir em uma das fotos essa polêmica cena dela com um modelo simulando algo bem picante, acho que vai mexer com a imaginação dos homens. Assim como ela eu gosto de causar e de ser assunto. Enquanto o povo fala a gente vai enchendo o bolso”, diz rindo.

A modelo já havia feito outros ensaios sensuais, mas diz que será a primeira vez que está de fato preparada para ser mais ousada e não ter medo da opinião alheia. Além disso, ela pretende mostrar todos os bastidores do ensaio em seu perfil no OnlyFans, que será lançado em breve.

“Assumi de vez meu lado sensual. Venho de uma criação mais conservadora, isso me travou um pouco. Mas com o tempo fui me soltando e não ligando para o que falam de mim. Assim como a Anitta, estou pronta para os bombardeios e estarei aqui para receber o carinho de quem gostar e apoiar meu trabalho”.

