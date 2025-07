Nesta quinta-feira, dia 17 de julho, a população da Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste poderá contar com atendimento gratuito do Procon Móvel. A ação ocorrerá na Praça da Migração, na Avenida da Indústria, no Jardim Pérola, das 9h às 14h, e tem como objetivo levar orientações e atendimentos aos consumidores que residem na região.

A iniciativa é promovida pelo Procon de Santa Bárbara d’Oeste em parceria com a Fundação Procon-SP e segue o modelo de ações anteriores realizadas na cidade, com atendimento direto ao público por meio do ônibus itinerante do órgão estadual. Serão oferecidos serviços como orientação sobre direitos do consumidor, registro de reclamações e denúncias, além de esclarecimentos sobre contratos e situações de consumo.

“Estaremos atendendo dúvidas, orientando sobre problemas com produtos ou serviços, contratos assinados, cobranças indevidas, empréstimos consignados e outras questões”, explica Erica Sant’Anna Torres, coordenadora do Procon de Santa Bárbara.

Dúvidas

“Muitos consumidores, principalmente aposentados e pensionistas, têm nos procurado com dúvidas sobre descontos não autorizados, seguros não contratados e créditos recebidos sem solicitação. Quem estiver enfrentando esse tipo de situação pode comparecer ao Procon Móvel para ser orientado ou até registrar sua reclamação”, comenta a coordenadora.

Durante as edições anteriores, os principais temas abordados foram problemas com contratos, negativação indevida de nome, golpes virtuais e dúvidas sobre serviços como telefonia, bancos, planos de saúde e locação.

A ação visa ampliar o alcance do atendimento e reforçar a proteção aos direitos do consumidor.

O atendimento na sede do Procon, localizada na Rua Graça Martins, 436, no Centro, segue normalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3455-5779.

