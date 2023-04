ETEC Nova Odessa abre inscrições; 160 vagas para 4 cursos

Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho do 2º semestre de 2023 da Etec (Escola Técnica Estadual) Ferrúcio Humberto Gazzetta, de Nova Odessa. São 160 vagas disponíveis, em quatro cursos técnicos profissionalizantes. São eles: Administração, Recursos Humanos e o novo curso de Desenvolvimento de Sistemas, com duração de 3 semestres, e de Qualidade, com duração de 2 semestres. O exame é “a porta de entrada para quem deseja estudar em uma das unidades do Centro Paula Souza”.

“Para quem já trabalha ou ainda está estudando, estes cursos são de segunda a sexta-feira, no período da noite. Em até um ano e meio, o aluno vai ter seu diploma de Técnico e poder ingressar no mercado de trabalho com mais conhecimento, além da possibilidade de conseguir um estágio já no 1º semestre do curso”, explicou Fernanda Mariano, diretora de Serviços Acadêmicos da Etec Nova Odessa.

LEIA TAMBÉM: GM N Odessa faz força tarefa nas escolas

O requisito para ingressar nestas novas turmas é estar matriculado na 2ª série do Ensino Médio regular, do ou já ter concluído o Ensino Médio. Não existe limite de idade. As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/ ,até as 15h do próximo dia 08/05/2023. As provas estão marcadas para 04/06, às 13h30.

A Etec Nova Odessa disponibiliza computador para que o candidato possa fazer a inscrição do Vestibulinho. É preciso entrar em contato com a unidade para saber datas e horários de atendimento para esta finalidade.

A Etec Nova Odessa fica na Avenida São Gonçalo, nº 2.770, no Jardim Capuava. Os contatos são os telefones (19) 3476-5074 e (19) 3498-1709 e WhatsApp (19) 99215-7441, o e-mail e234.secretaria@etec.sp.gov.br e o site www.etecdenovaodessa.com.br. Mais informações em https://www.vestibulinhoetec.com.br/unidades-cursos/escola.asp?c=214.

Atualmente, são cerca de 750 estudantes na unidade novaodessense, distribuídos em dezenas de turmas do Ensino Médio e Técnico Modular. Em todo o Estado de São Paulo, são mais de 226 mil alunos matriculados nos cursos técnicos, Técnicos Integrados e Médio das Etecs. As unidades mantêm 186 cursos técnicos e oferecem também 30 opções de cursos de especialização técnica.

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Presente em 363 municípios, a instituição administra 224 Escolas Técnicas e 76 Fatecs (Faculdades de Tecnologia) estaduais, com mais de 316 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e superiores tecnológicos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento