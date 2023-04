Dia Internacional do Livro este dia 23

Bem-vindos a um mundo onde tudo é possível! Afinal, não há limites para a ficção, em que o contexto é o que menos importa. Primeiro porque ela se reinventa por meio das narrativas e potencializa a imaginação, depois, porque temos a liberdade para associar cada história com acontecimentos da nossa vida e, claro, mergulhar na realidade de cada enredo.

Foi pensando nisso que separamos 10 livros de ficção de autores e autoras nacionais que prometem te encantar! E para começar essas leituras, nada melhor do que o Dia Internacional do Livro (23). Confira as obras:

O Legado do Dragão

Os dragões eram uma lenda, temidos e admirados. Eles viviam disfarçados entre os seres humanos, após uma grande guerra em que o Rei Gallad dizimou todas as criaturas, e iniciou seu reinado com paz e tranquilidade. Muitos anos se passaram até que as narrativas sobre a batalha viraram cantigas e lendas assustadoras para crianças. Até que uma das criaturas ressurge levantando perguntas como de onde ele ressurgiu? Seria o último da raça?

(Autora: Vivianne Fair | Onde encontrar: Amazon)

O Início do Fim

E se você acordasse em meio a um apocalipse zumbi? É assim que começa o enredo do livro “O Início do Fim”, do escritor Lucas M. Araujo. Desde que um grupo de amigos iniciaram a faculdade de TI em Palmas, Tocantins, o maior pesadelo deles era a próxima prova de algoritmos. Porém, tudo muda quando um incidente no Hospital Geral de Palmas dá início a um apocalipse zumbi e eles são impedidos pelo exército de deixar a cidade.

(Autor: Lucas M. Araujo | Onde encontrar: Amazon)

Sacrificada

Em um mundo corrompido e dominado pelos elementum, a herdeira de um poderoso clã foi rejeitada desde a infância e tratada como escória por não possuir propriedades mágicas. Ao ser enviada como presente para o temido e assombroso Imperador do Caos, o destino se mostrou ainda mais cruel, porém é com ele que a protagonista irá descobrir ser muito mais poderosa do que todos poderiam imaginar.

(Autora: Jéssica Macedo | Onde encontrar: Amazon)

O Fetiche do Ouro e a Pedra Milagrosa na Filosofia Caipira

Por meio de contos inspirados em ditados populares, o escritor e geólogo Everaldo Gonçalves utiliza o dialeto caipira para enriquecer o lançamento “O Fetiche do Ouro e a Pedra Milagrosa na Filosofia Caipira”. Unindo ficção e história, o autor reúne histórias sobre o ouro e crenças milenares sobre pedras preciosas.

(Autor: Everaldo Gonçalves | Onde encontrar: Amazon)

Em busca da coroa

Neste lançamento, um rei sem reino fará o possível e o impossível para devolver as terras de sua nação. Com o objetivo de encontrar o anel que provaria a legitimidade de sua coroação, o protagonista parte em uma missão rumo ao lugar onde nasceu, mas é capturado por tropas inimigas. Para se livrar de tal situação, ele precisa enfrentar o rei dor orcs e algoz de seu pai, Inak Trodar.

(Autor: Reyves L. B. | Onde encontrar: Amazon)

A promessa da rosa

Relançado em edição especial, este romance de Babi A. Sette é ambientando em Londres da metade do século XIX. Na época, a capital da Inglaterra estava em crescimento: indústrias apareciam, a classe trabalhadora tomava conta das ruas, os mercadores estavam por todos os lados, e a nobreza permanecia com antigas tradições. É no contexto desses nobres que a autora conta a história de Kathelyn Stanwell, uma debutante que deve seguir todas as regras sociais, mas que detesta imposições e sonha em ser livre.

(Autora: Babi A. Sette | Onde encontrar: Amazon)

Irmandade da Cruz

Se você adora resolver enigmas, este é o livro ideal. Luiz Henrique Carvalho Mourad introduz uma história repleta de mistérios que farão o leitor questionar os limites entre ficção e realidade. No enredo, um cético jornalista é convocado por uma sociedade secreta para proteger o segredo mais bem guardado do mundo: a localização do santo graal, que não é o cálice usado na Última Ceia, mas tem um significado muito maior.

(Autor: Luiz Henrique Carvalho Mourad | Onde encontrar: Amazon)

Voyeur – Omissão Fatal

Neste segundo volume da série “Voyeur”, os leitores vão conhecer mais de perto o protagonista Celso Henrique, um jovem proprietário de motel que instala um sistema de câmera para assistir aos clientes sem o consentimento deles. Esse prazer em observar a intimidade dos outros leva Carlos a perceber (e lutar contra) situações terríveis, que se escondem por trás da esfera íntima, como a violência e também a exploração sexual infantil.

(Autor: Luiz Estevam Gonzalez | Onde encontrar: Amazon)

Com que realidades essas camisolas acordam?

Amanda é uma designer renomada no mercado, que enfrenta diariamente uma luta vivenciada pelas mulheres: o machismo. Ela precisa se provar capaz de ocupar um cargo de chefia, além de ser a única responsável por cuidar do filho doente, pois está inserida em uma relação amorosa pautada pelas desigualdades de gênero. Uma ficção que fala sobre as mulheres “multitarefas”, aquelas que são obrigadas a absorver todas as responsabilidades para sobreviver.

(Autora: Raquel Marinho | Onde encontrar: Amazon)

De salto alto

Uma leitura rápida, para se identificar. Em pequenos contos sobre o cotidiano, a autora aborda sentimentos, comportamentos e relações universais. Há, por exemplo, as diferenças no amor romântico, os preconceitos de classe e a misoginia silenciosa entre um casal. Narrados sempre em primeira pessoa, os textos se destacam também por temas como conflitos geracionais, além das batalhas internas de um jovem gay em busca de aceitação paterna.

(Autora: Renata Barrozo Baglioli | Onde encontrar: Amazon)

