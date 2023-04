Canteiro central da Alfredo Contatto recebe reforma

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste executa a reforma do canteiro central e rotatória na Avenida Alfredo Contatto, importante via da Zona Leste do Município. Máquinas e equipes de trabalho atuam no trecho entre a Rua da Agricultura e a Rua Limeira, com serviços de melhorias em um novo canteiro com concreto estampado.

Também na região a Prefeitura executa a construção da Nova Área de Bem-Estar e Lazer do Jardim São Fernando. Localizada entre a Avenida Alfredo Contatto e ruas do Centeio, Jade e Ametista, a área a ser transformada apresenta mais de 5 mil metros quadrados. O projeto em execução dispõe de academia ao ar livre, playground, quadra de areia, pista de caminhada, paisagismo e iluminação de LED.

Avança ainda a obra da nova drenagem no bairro. O trabalho se concentra na instalação de novos tubos e construção de galerias pelas ruas da Ametista, do Brilhante, do Papel e do Diamante, entrando na área pública existente no local. Além disso, também foi construído um piscinão/tanque de retenção que captará as águas pluviais de diversas ruas do bairro e também da Rua da Agricultura e Avenida Santa Bárbara.

