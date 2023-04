Prefeitura instala mais 595 lâmpadas de LED em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciou nos últimos dias a instalação de mais 595 lâmpadas de LED em importantes vias da cidade. As novas luminárias oferecem maior eficiência energética, durabilidade e luminosidade, além de mais segurança. O investimento é de R$ 675 mil em recurso próprio e de convênio.

Nesta etapa os serviços contemplam a Avenida Corifeu de Azevedo Marques, entre a Garagem do DAE (Mauro da Bomba) e o Jardim Conceição; Rua Tupis, acessos à Faculdade Anhanguera; SP-306 (Luiz Ometto), desde a SP-304 (Luiz de Queiroz) até a rotatória da Câmara Municipal; SP-306 (Américo Emílio Romi), entre as rotatórias da Rua XV de Novembro e entrada do Conjunto Roberto Romano; Estrada do Barreirinho, desde a Chácara Wolf até a rotatória da Avenida Antônio Moraes Barros; Rua Monteiro Lobato, entre a Avenida Monte Castelo e Rua Dom Manuel; Rua Frei Henrique de Coimbra, entre as ruas Dom João VI e Floriano Peixoto; Rotatória do Santa Rita (Romi-Isetta); estacionamento do Pronto Socorro Afonso Ramos; Parquinho do Panambi (Antonieta Biondi); Avenida São Paulo, entre a Avenida Prefeito Isaías Romano e Rua Tenente João Benedito Caetano; Praça Denisarth Steagall, no Inocoop; Praça Paulo Bachin, no Dona Regina; e Praça Antônio Jarbas (Lolo) Fornasari, no Distrito Industrial.

