Rapper coreano pH-1 confirma show no Brasil

O rapper e compositor sul-coreano pH-1 anuncia show no Brasil,

com a turnê mundial “ABOUT DAMN TIME”. Os fãs já tem local, dia e hora marcada para assistir ao vivo os maiores sucessos do artista: dia 22 de maio, às 20h, na casa de shows Audio.

A venda dos ingressos começa nesta quinta-feira, dia 20, às 12h pelo site ingresse.com. Os fãs estão ansiosos para a apresentação que acontece no próximo mês e já lotam as redes sociais com comentários positivos e animados sobre a vinda do astro para o Brasil.

Parte do selo H1GHR MUSIC, fundada por Jay Park e Cha Cha Malone, pH-1 é um dos grandes nomes do rap sul-coreano. O rapper também é um dos MCs do podcast de sucesso The Dive Studios e conta com 1 milhão de ouvintes mensais em seu perfil no Spotify. Recentemente, o artista lançou o álbum ‘BUT FOR NOW LEAVE ME ALONE’, que inclui faixas como ‘ZOMBIES’ e ‘TIPSY’.

Também conhecido como Park Junwon, o rapper estreou em 2016 com o single “Wavy” e já atraiu milhares de fãs ao redor do mundo. Dono de um talento único, pH-1 já colaborou com nomes lendários como Simon Dominic, Gray e Jay Park no programa High School Rapper 4. O artista também é um dos jurados e mentor de hip-hop do programa de sobrevivência de K-POP, Boys Planet, da Mnet.

Com sete anos desde sua estreia oficial, é a primeira vez que o artista vem para o Brasil, e os fãs já podem esperar uma apresentação ímpar, com muita energia e seus maiores hits na setlist do show. Além de assistir as performances de pH-1, os fãs que adquirirem os ingressos na modalidade Homebody, poderão tirar foto em grupo com o artista e terão acesso à um crachá e área exclusivos.

Com paradas anunciadas também no México e no Chile, a turnê já passou pela América do Norte, Ásia, Europa e Oceania.

A organização dos shows no Brasil e Chile fica por conta da produtora chilena Urimusic Entertainment. Trabalhando com produção e imprensa, possuem mais de 15 anos de experiência em eventos, incluindo participação em shows de diversos artistas asiáticos, como os fenômenos BTS, SHINee, Miyavi, GOT7, DPR, o festival coreano Music Bank, entre outros.

SERVIÇO: pH-1 World Tour About Dawn Time Tour em São Paulo Valores dos ingressos: Homebody – (foto em grupo com o artista + crachá + acesso à área Mr. Bad) – R$ 1.000 (sujeito a taxa de conveniência) Mr.Bad – R$ 425 (meia-entrada) | R$ 850 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência) Camarote – R$ 250 (meia-entrada) | R$ 500 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência) Pista Geral – R$ 190 (meia-entrada) | R$ 380 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência) Mezanino – R$ 175 (meia-entrada) | R$ 350 (inteira) (sujeito a taxa de conveniência)