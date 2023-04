GM N Odessa faz força tarefa nas escolas

Tão logo determinado pelo prefeito Leitinho Schooder (PSD), a GM de Nova Odessa

já colocou em prática uma “força-tarefa” de policiamento ostensivo preventivo nas 25 unidades da Rede Municipal de Ensino. Segundo o secretário municipal de Segurança, coronel Carlos Fanti, e o comandante da corporação, Luciel de Oliveira, a operação envolve as duas equipes do Programa “Anjos da Escola” e o efetivo operacional da corporação.

“Após a reunião do prefeito com o comando da Guarda, foi determinado pelo prefeito que providenciássemos uma logística para reforçar essa cobertura nas escolas municipais, que já foi deflagrada. São missões operacionais dessa força-tarefa fazer o controle de todo o perímetro escolar, fazer contato com dirigentes, professores, funcionários e alunos da escola, fazer a ronda interna, verificar e indicar possíveis pontos vulneráveis etc”, explicou Luciel.

A cidade foi “dividida” em três setores, de forma que esse efetivo diurno “ampliado” da GCM de Nova Odessa está visitando todas as creches e escolas públicas municipais diariamente (às vezes mais de uma vez por dia), fazendo a ronda interna e externa deslocando-se para a próxima unidade escolar a cada 20 minutos aproximadamente. “Essa operação começou às 6h da segunda-feira e não tem data para terminar”, completou o secretário Carlos Fanti.

As equipes já estão conversando e cadastrando os números de telefone de diretores, vice-diretores e coordenadores escolares da Rede Municipal para que eles tenham acesso ao aplicativo do “Botão de Pânico” da Guarda Civil de Nova Odessa. “Basta agora que os gestores baixem o aplicativo em seus celulares. Se acionado, o botão ‘toca’ diretamente na Central Operacional da GCM. O aplicativo não teve custo algum para o Município”, ressaltou Luciel.

Segundo o secretário e o comandante, o aplicativo do “Botão de Pânico” funciona ainda melhor em conjunto com o já instalado (e inédito) sistema de videomonitoramento de 100% da Rede Municipal de Ensino, adotado neste ano pela Prefeitura e cujas câmeras estão funcionando interligadas diretamente na tela da Central da GCM.

10 NOVOS GUARDAS

Paralelamente, prossegue o processo de contratação de 10 novos agentes para a GCM de Nova Odessa – inclusive uma guarda feminina. Segundo o coronel Fanti, na última terça-feira (18/04), houve no auditório do Paço a atribuição de vaga dos novos contratados – ou seja, os 10 aprovados em concurso “aceitaram a missão” de compor a Guarda Civil Municipal.

Os aprovados devem agora apresentar uma série de documentos e exames admissionais de rotina até o próximo dia 27 de abril e, sem seguida, a partir de 02/05, iniciam o curso de formação, com carga horária de 600 horas (incluindo as 200 horas de formação em trânsito e a capacitação em manuseio de armas de fogo). “A previsão atual é que eles estejam formados e treinados para início da operação de rua entre o final de agosto e o início de setembro”, explicou o comandante Luciel.

