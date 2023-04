Suzano compra papel higiênico Neve por US$ 175 milhões

A indústria Suzano Papel e Celulose adquiriu a empresa Kimberly-Clark, dona de três das cinco marcas de papel higiênico mais vendidas do Brasil.

Com polo em Limeira e empregando inúmeros americanenses, a Suzano informou que recebeu a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) para dar andamento à compra do negócio de papel higiênico da americana Kimberly-Clark no Brasil.

O principal ativo na operação é a fábrica de tissue localizada em Mogi das Cruzes, com capacidade de 130 mil toneladas anuais e a marca Neve, Kleenex, Scott e WypAll.

A Suzano já produzia os papéis higiênicos da marca Floral, categoria folha simples. Agora, passa a dominar o mercado das folhas duplas.

