Savegnago e PagueMenos nos Top30 Supermercados do Brasil

Savegnago e PagueMenos devem acirrar a disputa entre os supermercados da região.

Com faturamento de R$ 5,5 bilhões em 2022, o Savegnago ficou como 16o maior rede de Supermercados do Brasil. O Carrefour lidera a lista. Surgido em Americana, o Pague Menos faturou R$ 2,7 bilhões e está na 30a posição no ranking dos gigantes supermercados.

O Savegnago, da região de Ribeirão Preto, aportou na RMC para mostrar sua força e entrou na região por Sumaré, mas agora já tem unidade em Americana. Grande concorrente do PagueMenos nas últimas décadas, o São Vicente não figura na lista divulgada esta semana. O Paraná supermercados também chegou à região para também fazer frente ao comando dos gigantes.

O setor supermercadista no Brasil teve um total de R$695,7 bilhões em receita bruta em 2022, o setor representou 7,03% do PIB nacional. Os dados são do Ranking Abras 2023, na sua 46ª edição, divulgado na segunda, 17, durante o Smart Market, encontro do setor que reuniu as lideranças do varejo alimentar no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

O Carrefour, que lidera a lista pela sétima vez consecutiva, consolidou ainda mais sua posição com um faturamento de R$ 108,1 bilhões em 2022, aumento de 33,1% em relação a 2021. O incremento foi principalmente devido à aquisição do Grupo Big no ano passado.

No entanto, o segundo lugar não foi ocupado pelo tradicional concorrente, o Grupo Pão de Açúcar (GPA), mas sim pelo Assaí Atacadista, que registrou um faturamento de R$ 59,7 bilhões. O terceiro lugar ficou com o Grupo Mateus, que ultrapassou o GPA e registrou um faturamento de R$ 24,6 bilhões.

O estudo também apontou que o setor foi responsável pela contratação de 3,2 milhões de colaboradores diretos e indiretos. A abertura de unidades também cresceu: 94.706 lojas foram inauguradas em 2022, ante 92.588 em 2021. Os espaços atendem cerca de 28 milhões de consumidores diariamente, agregando um total de 245,4 mil checkouts.

