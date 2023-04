Tráfico no Romano e foragido pego

Um rapaz que estava no tráfico conseguiu fugir de ação da GM no Romano

e um outro adolescente, este foragido da Justiça com mandado de busca e apreensão, foi detido em ações da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste esta quarta-feira.

No primeiro caso, os GMs acharam que o ‘trabalhador do tráfico’ seria um adolescente. Ao ver a viatura, ele fugiu correndo para dentro do bloco de prédios. Na fuga, ele deixou cair uma pochete com material (drogas) que seria vendido no comércio ilegal.

O segundo caso, este também um adolescente, foi no jardim São Fernando. Os GMs faziam patrulha e identificaram o rapaz como alguém que ‘devia’ para a Justiça. Ele foi abordado e levado para a delegacia.

Os dois casos estão relatados abaixo.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM REIS

.🚨GCM EDMILSON

.🚨GCM Washington

.

.📍DATA: 19 de Abril 2023

.📍HORA: 22:35 hs

.📍LOCAL: Rua Ignácia P. De Campos, bloco 125, Conjunto A. Roberto Romano.🛑 Apoio vtr 60, GCM Ferreira e GCM Sernajoto

🛑 Apreensão de drogas

. Síntese:

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo conjunto A. Roberto Romano, defronte ao bloco 125, foi visualizado um indivíduo, moreno aparentando ser menor de idade, que ao avistar a presença da equipe saiu em desabalada carreira adentrando ao referido bloco, não sendo possível aborda-lo, porém foi realizado uma varredura no trajeto que o indivíduo percorreu obtivemos êxito em localizar uma pochete caída ao solo, contendo em seu interior: 33 porções de maconha, 54 pedras de crack e 50 pipetas de cocaína. Diante do ocorrido, toda droga foi conduzida ao plantão policial, onde foi elaborado o B.O PC, apreensão de drogas.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM REIS

.🚨GCM EDMILSON

.🚨GCM Washington

.

.📍DATA: 19 de Abril 2023

.📍HORA: 16:20 hs

.📍LOCAL: Rua cristal, 90, JD. São Fernando

.

🛑 MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO

. Síntese:

.

Equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo bairro São Fernando, deparou com M.H.D.F, menor,sendo que era de conhecimento da equipe e que Possuia um mandado de busca e apreensão contra si, emitido pelo fórum de Santa Barbara D’Oeste, sendo assim M. Foi conduzindo ao 2° distrito policial onde se deu cumprimento ao mandado, sendo M. Recolhido para posteriormente ser conduzindo a fundação casa Andorinhas.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento