Pego no flagra levando várias bebidas; acabou preso pela PM

Um homem de 25 anos acabou preso em flagrante furtando um estabelecimento comercial na Rua São Gabriel, em Americana, nesta segunda-feira.

De acordo com a polícia militar, no local, a equipe adentrou a loja e conseguiu deter o indiciado furtando diversas mercadorias de alto valor. Os itens separados para o furto contabilizaram aproximadamente R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

LEIA TAMBÉM: Perdeu a semana e a liberdade. Tava no tráfico

Nas vestimentas do indiciado, havia 03 garfos quebrados e com as pontas dobradas, o qual alegou que seriam utilizados para furtar veículos, além de 06 saquinhos com substância aparentando ser cocaína. O homem foi conduzido até à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento