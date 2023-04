Regional do Zanaga resolve problema que causou acidente no Jardim Brasil

A Secretaria Regional do Zanaga resolveu um problema na Av. Henrique Roberto G. A. Brechmacher, no bairro Jardim Brasil, após diversos acidentes. A reivindicação foi do vereador Juninho Dias (MDB).

No local, que tem sido protagonista de conversões perigosas e, inclusive, gerou um grave acidente com um cineasta americanense, recebeu “tartarugas gigantes” às margens da Rodovia Anhanguera.

As diversas estruturas de concreto vão impedir que motoristas virem no sentido viaduto em local proibido.

