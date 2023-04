Corinthians perde em casa na Liberta (0-1)

O Corinthians se deu mal contra argentinos.

O Timão encarou seu primeiro desafio como mandante na Copa Libertadores 2023. E recebeu o Argentinos Juniors na Neo Química Arena e saiu com sua primeira derrota na competição, por 1 a 0.

A partida foi de amplo domínio do Argentinos Juniors, que pareceu pouco se esforçar para anular as tentativas corinthianas. A prova disso veio ainda com poucos minutos, quando o time visitante abriu o placar com Cabrera.

O Corinthians agora volta a entrar em campo no domingo (23), quando visita o Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o próximo compromisso será dia 2 de maio, contra o Independiente Del Valle, em Itaquera.

Começo preocupante dos mandantes

O Argentinos Juniors controlou com certa facilidade os primeiros minutos da partida. Além de acertar uma bola no travessão de Cássio com apenas cinco minutos de jogo, o time argentino chegou ao primeiro gol ainda aos 13 minutos, em lindo cruzamento de Montiel para Cabrera.

Para além da bola na trave e do gol sofrido, o Corinthians ainda viu o atacante Yuri Alberto tomar cartão amarelo após choque com o goleiro Federico Lanzillotta.

Nova lesão importante

Perto dos 40 minutos do primeiro tempo, o lateral-direito Fagner pôs a mão na coxa e pediu para ser substituído. Com isso, o técnico Fernando Lázaro promoveu a entrada do volante Du Queiroz, improvisado no setor.

O primeiro tempo certamente ficou longe de agradar ao técnico Fernando Lázaro, que logo promoveu duas alterações em sua equipe. No meio de campo, Roni substituiu Cantillo, enquanto Ángel Romero ficou com a vaga de Matheus Araújo.

Torcida impaciente

O público presente na Neo Química Arena não chegou a de fato vaiar a equipe, o que seria bastante diferente da conduta comum dos torcedores que costumam frequentar o estádio. Ainda assim, os gestos foram de grande impaciência a qualquer passe errado ou falta de imposição para pressionar a saída adversária.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento