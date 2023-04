Corinthians perde do Remo 2-0 na Copa BR

O Corinthians voltou a entrar em campo esta quarta-feira.

Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o clube alvinegro foi superado por 2 a 0 para o Remo, fora de casa, em Belém, e agora vai com desvantagem para a partida de volta, no dia 26 de abril, na Neo Química Arena.

Apesar do resultado negativo, o confronto marcou a estreia do novo reforço da equipe, Chyrstian Barletta. O meia-atacante foi acionado do banco de reservas já na segunda etapa, no lugar de Giuliano, quando o ponteiro marcava 26 minutos do segundo tempo.

As agressões contra a torcida do Corinthians também repercutiram ao longo da última quarta-feira. Antes da bola rolar em Belém, houve confusão nos arredores do Estádio Mangueirão. Na ocasião, torcedores alvinegros foram alvos de ataques com rojões.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento