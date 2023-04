Mini recape. Fortunato Faraone concluída e início na Avenida Brasil

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana finalizou a recuperação asfáltica da Rua Fortunato Faraone, e iniciou nesta quarta-feira (12) o mini recape na Avenida Brasil.

A Prefeitura também realizou melhorias na malha viária das avenidas Bandeirantes, Europa, Padre Oswaldo Vieira de Andrade, e ruas Piauí, Dom Pedro II e Fortunato Faraone.

LEIA TAMBÉM: Chico se encontra com Tarcísio e faz pedidos para Americana

“Estamos intensificando o mini recape nas vias com o maior tráfego. É um trabalho de qualidade, onde é executado o preparo do pavimento e a reconstrução do asfalto”, ressaltou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Duas equipes executam, diariamente, os serviços de mini recape com caminhões caçamba térmica e basculante, fresadora, pá carregadeira e rolo compactador para a conservação de pavimentos viários, com a aplicação de asfalto e cola.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento