Instituto JR Dias promove cinema a céu aberto e recebe 200 crianças

O Instituto JR Dias recebeu, na noite desta quarta-feira, aproximadamente 200 crianças para uma sessão de cinema a céu aberto. O evento, denominado Cine Cidade, aconteceu no Society do bairro Zanaga.

O filme apresentado foi “Luca”. Na história, Luca é um monstro do mar que vive com seus pais e a avó, um dia conhece Alberto, outro monstro do mar, dessa surge altas aventuras na superfície da terra. Além das crianças, os pais também puderam acompanhar a apresentação.

Além do filme, as crianças ganharam pipoca e sorvete, complementando a experiência.

“Uma grande experiência que trouxe até os adultos para um momento de realização de sonho de criança, o que aconteceu aqui no Society é fruto de toda dedicação e empenho do Instituto em fazer o melhor para as crianças, sempre de forma gratuita, criando boas memórias”, disse o vereador Juninho Dias, que acompanhou a sessão cinema, e é filho da presidente do Instituto, Isabel Dias.

