O vereador Marschelo Meche (PL) protocolou uma indicação na secretaria da

Câmara Municipal de Americana sugerindo à prefeitura a criação do programa “Escola Cívica Municipal”.

No documento, o parlamentar explica que o programa deverá ser uma adaptação do Programa “Escola Cívico-Militar” do Ministério da Educação, que apresenta um conceito de gestão nas áreas educacional, didático-pedagógica e administrativa com a participação do corpo docente da escola e apoio da guarda municipal para o trabalho cívico dentro da escola.

“O programa visa contribuir com a qualidade do ensino na educação básica, além de propiciar aos alunos, professores e funcionários um lugar mais seguro, passível de uma atuação focada na melhoria do ambiente e da convivência escolar”, destaca Meche.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (25) e será encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Leonora discute parceria Procuradoria da Mulher e sec est de Educação para palestras

A vereadora Leonora Périco (PDT), Procuradora Especial da mulher da Câmara Municipal de Americana, reuniu-se na terça-feira (18) com as integrantes do Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar CONVIVA, Kelly Grazzi, Maria de Lourdes Branbila e Glaucia Pio, para discutir a realização de uma parceria entre Procuradoria e secretaria da Educação do estado de São Paulo visando a realização de palestras em escolas estaduais.

De acordo com a parlamentar, o objetivo é levar aos bairros informações úteis sobre os direitos das mulheres, descentralizando as palestras ao oferecer atividades nas unidades de ensino.

“Como procuradora especial da mulher da Câmara, acredito que esta parceria irá fazer uma grande diferença para a comunidade e, em especial, às mulheres”, enfatizou Leonora.

