Tivoli tem sessões extras do espetáculo “Chá das Princesas”

As princesas mais amadas do universo infantil seguem no Tivoli Shopping, proporcionando uma experiência lúdica, encantadora e muito divertida aos pequenos. Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela estarão no espetáculo “Chá das Princesas”, que fará sessões extras no sábado (29/4), domingo (30/4) e no feriado da segunda-feira (1/5), às 14h, 16h e 18h. Os convites já estão à venda pelo site www.chadasprincesasoficial.com.br.

“Essa atração está sendo um grande sucesso. Recebemos muitos pedidos para que ficasse por mais tempo, então conseguimos sessões extras para o próximo final de semana. Os ingressos já estão à venda e os interessados devem se apressar, pois esgotam rápido e será a última chance de levar a criançada para viver essa experiência mágica”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Destinado às crianças a partir de 4 anos de idade, o encontro com as princesas acontece em um espaço temático, especialmente decorado, localizado em frente à loja iPlace.

Durante a atração, os convidados vivem uma experiência totalmente imersiva no mundo dos contos de fadas. Além de assistirem a um show especial apresentado pelas princesas, que cantam e dançam as suas principais músicas, as crianças desfrutam de um delicioso chá da tarde, podem interagir com as personagens, fazer muitas fotos e ainda participam de uma cerimônia de coroação.

Crianças menores de 4 anos também podem participar, desde que estejam acompanhadas por um responsável – que também deverá adquirir o convite. As vagas são limitadas a 40 participantes, entre crianças e acompanhantes, por sessão.

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 98900-6814.

Horário de funcionamento

Na próxima segunda-feira, dia 1º de maio, será o feriado do Dia do Trabalhador. Em razão disso, lojas e quiosques do Tivoli Shopping estarão fechadas nesta data. As operações de alimentação e lazer, contudo, permanecerão abertas e atenderão das 11h às 22h.

SERVIÇO:

Chá das Princesas

Data: dias 29/4, 30/4 e 1/5

Horário: 14h, 16h e 18h

Local: espaço temático localizado em frente à loja iPlace, no Tivoli Shopping

Convites à venda pelo site www.chadasprincesasoficial.com.br.

