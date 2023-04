“Chá das Princesas” chega ao Tivoli com ingressos a R$60

O mundo mágico dos contos de fadas chegou ao Tivoli Shopping. O espetáculo “Chá das Princesas” fará uma curta temporada no empreendimento, trazendo as personagens mais amadas do universo infantil para proporcionar uma experiência lúdica e muito divertida aos pequenos. Participam desta edição as princesas Aurora, Bela, Branca de Neve e Cinderela.

“Tivemos esse evento aqui em 2019 e foi um grande sucesso. Desde então, sempre recebemos muitos pedidos para que ele fosse realizado novamente e, por isso, resolvemos atender os pedidos dos papais e mamães e trazer essa atração de volta. Tenho certeza de que será, novamente, uma experiência mágica, encantadora e inesquecível para as crianças”, diz Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

LEIA TAMBÉM: EXCLUSIVO. Outback negocia unidade no Tivoli Shopping

Destinado às crianças a partir de 4 anos de idade, o encontro com as princesas será em um espaço temático, especialmente decorado, onde os convidados irão desfrutar de um delicioso chá da tarde e viver uma experiência totalmente imersiva no mundo dos contos de fadas.

Além de assistirem a um show especial apresentado pelas princesas, que cantarão e dançarão as suas principais músicas, as crianças serão coroadas, poderão interagir com as personagens e tirar muitas fotos.

A atração será realizada neste e no próximo final de semana, dias 15, 16, 21, 22 e 23 de abril, em sessões às 14h, 16h e 18h, na área temática localizada em frente à loja iPlace. Os convites já estão à venda pelo site www.chadasprincesasoficial.com.br.

Cada sessão tem duração de uma hora e crianças menores de 4 anos também podem participar, desde que estejam acompanhadas por um responsável – que também deverá adquirir o convite. As vagas são limitadas a 40 participantes, entre crianças e acompanhantes, por sessão.

Mais informações podem ser obtidas com a Catavento Brasil, realizadora do evento, pelo WhatsApp (19) 98900-6814.

SERVIÇO:

Chá das Princesas

Data: dias 15, 16, 21, 22 e 23 de abril

Horário: 14h, 16h e 18h

Local: espaço temático localizado em frente à loja iPlace, no Tivoli Shopping

Convites à venda pelo site www.chadasprincesasoficial.com.br.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento