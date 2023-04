Depois de muitas dificuldades, o SEAAC de Americana e Região, juntamente com a FEAAC (Federação) conseguiu fechar a Convenção Coletiva de Trabalho da categoria profissional de Cobrança e Recuperação de Crédito. Com data-base em 1º de agosto, somente após muita insistência a negociação foi finalizada, garantindo aumento salarial de 10,12% para os trabalhadores. Os pisos salariais variam de R$ 1.502,68 a R$ 2.983,76 dependendo da função exercida pelo empregado. As diferenças salariais a partir da data-base poderão ser pagas em seis vezes, iniciando-se o pagamento na folha de abril.

LEIA TAMBÉM: Em março, cesta básica ficou mais barata em 13 capitais brasileiras

“Foi difícil, mas concluímos mais uma negociação coletiva trazendo garantias para os trabalhadores e segurança jurídica para as empresas. Sempre queremos que as negociações sejam ágeis e tentamos fechar a Convenção, pelo menos, durante o mês da data-base. Mas nem sempre é possível, como neste caso. Mas agora tudo está resolvido e, inclusive, a Convenção terá duração de 1º de agosto de 2022 a 31 de julho de 2024, com renovação automática das cláusulas sociais e reajuste pelo INPC das cláusulas econômicas para o período 2023/2024”, explicou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento