Chip da Beleza e suas Controvérsias

Recentemente, a cantora e ex-BBB Flay, revelou em uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, que sua maior tristeza foi ter a pele tomada por espinhas após o uso do chamado “chip da beleza”.

Em meio aos efeitos colaterais, a ex-BBB aproveitou para alertar sobre a falta de informações dos médicos em relação ao dispositivo repleto de hormônios. Em suas palavras, “nada disso foi passado na época para mim”, ressaltando a importância de levar a informação para a TV para evitar que outras pessoas caiam na mesma cilada. Em um vídeo publicado no Twitter, a cantora mostrou o resultado na pele e desabafou: “A partir de hoje chamem de chip da feira”.

O chip da beleza tem ganhado cada vez mais destaque no cenário atual, prometendo melhorar a aparência e o bem-estar de seus usuários. Contudo, é essencial entender os riscos e as precauções a serem tomadas antes de aderir a essa tendência. A seguir, abordaremos os possíveis efeitos negativos, a importância da consulta com um profissional qualificado e as contraindicações do uso desse dispositivo.

O que é o “Chip da Beleza”?

O médico nutrólogo e endocrinologista Dr. Ronan Araujo, esclarece que o “chip da beleza” (nome que não deve ser utilizado, pois trata-se de algo que oferece benefícios se bem indicados muito maiores do que puramente estéticos), trata-se de um pequeno implante hormonal que é inserido sob a pele e libera hormônios no organismo de maneira controlada. Ele tem sido utilizado para tratar diversas condições, como déficits hormonais, diminuição do desejo sexual, indisposição, endometriose, sangramento uterino aumentado, cólicas menstruais, melhora da qualidade de vida, entre outras diversas doenças, e também pode auxiliar na melhora da aparência da pele, cabelos e unhas, além de auxiliar na perda de peso e no ganho de massa muscular.

Entretanto, é importante destacar que o implante hormonal não é uma solução mágica e seu uso envolve riscos e responsabilidades.

Embora o implante hormonal seja uma opção para muitas pessoas que buscam equilibrar seus sistemas hormonais, é importante entender que nem todos os organismos se adaptam bem a ele. “É um controlador hormonal que precisa ser administrado de forma adequada. Caso contrário, em vez de ajudar a equilibrar os hormônios, pode desequilibrá-los e trazer efeitos adversos. É crucial que as pessoas não entrem na modinha de colocar o implante hormonal só porque “todo mundo está colocando”. É necessário consultar um médico endocrinologista capacitado que possa avaliar se o uso do implante é realmente necessário e indicar as dosagens adequadas para o seu organismo. Afinal, cada indivíduo é único e tem necessidades específicas, sendo fundamental uma abordagem personalizada.” destaca o Dr. Ronan Araujo.

A Importância do Profissional Capacitado

“Antes de optar pela utilização do implante hormonal, é fundamental consultar um profissional capacitado que possa realizar uma bateria de exames e avaliar se o paciente é um candidato adequado para o tratamento. Além disso, é fundamental que o profissional saiba prescrever e administrar o implante hormonal de forma correta e nas dosagens individuais adequadas para cada paciente.” alerta Ronan Araujo.

Infelizmente, existem muitos profissionais que não possuem a expertise necessária, colocando a saúde e o bem-estar de seus pacientes em risco. Portanto, é preservar e escolher um médico com experiência e conhecimento na área.

Contraindicações e Cuidados

O implante hormonal possui algumas contraindicações, o que significa que nem todas as pessoas podem fazer uso dele. Algumas condições médicas, como problemas hormonais pré-existentes, podem tornar o tratamento inadequado ou mesmo perigoso. Por isso, é vital discutir suas condições de saúde e histórico médico com um profissional qualificado antes de decidir pelo uso do implante hormonal.

“O implante hormonal pode trazer benefícios para a saúde e a aparência de algumas pessoas, mas é fundamental entender as contraindicações e buscar o acompanhamento de um profissional capacitado para administrar a dosagem segura para o seu organismo. Ao tomar as precauções necessárias e seguir as orientações médicas, o implante hormonal pode se tornar um aliado no processo de busca por um estilo de vida mais saudável e equilibrado.” Finaliza o Dr. Ronan Araujo.

