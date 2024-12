Jaguari, SM e Cariobinha em alerta de abastecimento esta 6a

O abastecimento de água será afetado nesta sexta-feira em três bairros: Jaguari, Cariobinha e parte do São Manoel. O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está realizando nesta sexta-feira (13) uma manutenção emergencial em um dos reservatórios elevados da ETA (Estação de Tratamento de Água), no Cordenonsi.

Segundo a autarquia, as equipes estão trocando um registro. A previsão inicial era de 40 minutos para a conclusão, mas houve um incidente com as juntas.

Toda a tarde no Jaguari

Por conta disso, o trabalho deverá se estender por toda a tarde. A previsão de retorno gradativo do abastecimento é por volta das 17h.

DAE finaliza 956 serviços de manutenção em Americana em sete dias

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana concluiu 956 serviços de manutenção em sete dias, entre 6 e 12 de dezembro, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira (13).

As principais solicitações da população são consertos de vazamentos, esgoto entupido, religações de água, substituição de hidrômetros, ligações de esgoto e reparos em passeio público e asfalto.

O contato com o DAE pode ser feito de várias maneiras: telefone 0800-012-3737, das 6h à 0h (diariamente); WhatsApp (19) 98100-4714, das 8h às 22h; e pelo site www.daeamericana.sp.gov.br, clicando em “Protocolos Digitais”.