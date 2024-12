Nova praça de esportes na região do Portal recebe plantio de palmeiras

As obras de construção da nova praça de esportes do bairro Santa Sofia, na região do Portal de Americana, avançaram esta semana com o plantio de seis palmeiras no entorno do espaço. Com investimento total de R$ 1 milhão, o local contará com academia ao ar livre, quatro quadras de beach tennis, duas quadras de basquete 3×3 e área para quiosques. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos no início de 2025.

Nas últimas semanas, as equipes concluíram a instalação da iluminação de LED na praça. A construção do passeio público em concreto estampado segue em andamento, e foi iniciada também a colocação de areia nas quadras de beach tennis. As quadras de basquete vão receber pintura em breve.

“As obras da nossa nova praça de esportes seguem avançando, e estamos cada vez mais perto de entregar à população um espaço moderno e completo para o lazer e a prática esportiva. Com as quadras tomando forma, a iluminação já instalada e o paisagismo em andamento, reforçamos o compromisso de promover qualidade de vida para os americanenses”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Mais notícias da cidade e região

O novo espaço está sendo construído entre as ruas Orlando Dei Santi, Gelindo Nardo, Eduardo Medon e Cecim Abrão Elias. As intervenções fazem parte de uma série de melhorias nos espaços esportivos do município.

“Esse espaço será um cartão-postal para quem chega à cidade de Americana, proporcionando uma estrutura inovadora e acessível a toda a população. Esse avanço é reflexo de um trabalho conjunto e planejado para transformar a região do Portal em um polo de convivência, saúde e bem-estar para os americanenses”, ressaltou o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

O investimento total no novo espaço é de R$ 1.084.264,06, sendo R$ 474.264,06 provenientes de emenda parlamentar intermediada pelo prefeito Chico Sardelli e pela vereadora Professora Juliana junto ao deputado federal Alencar Santana, R$ 500 mil de emenda parlamentar intermediada pela vereadora Nathália Camargo junto ao deputado federal David Soares e mais R$ 110 mil oriundos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU).