Chico, Odir e vereadores são diplomados no Fórum de Americana

“A diplomação de hoje é o início de um novo capítulo. Um capítulo que será escrito com trabalho, dedicação e muito amor por esta terra que tanto nos orgulha”. A frase fez parte do discurso do prefeito Chico Sardelli durante a solenidade em que foi diplomado para assumir a Prefeitura de Americana pelos próximos quatro anos. A cerimônia foi realizada na manhã desta sexta-feira (13), no Fórum do município. Na ocasião, foram diplomados também o vice-prefeito Odir Demarchi e os 19 vereadores e vereadoras.

Chico Sardelli foi reeleito prefeito na coligação “Experiência que deu certo”, tendo como candidato a vice Odir Demarchi, com 85.932 votos, totalizando 72,75% vos votos válidos. Chico continua à frente da Prefeitura de Americana a partir de 1º de janeiro, até 31 de dezembro de 2028.

A solenidade foi presidida pelo Juiz Eleitoral da 158ª. Zona Eleitoral, Dr. Fábio Luís Bossler e também contou com a presença do Juiz Eleitoral da 384ª. Zona Eleitoral, Dr. Fábio Rodrigues Fazuoli, além dos chefes dos dois cartórios eleitorais, entre outras autoridades.

Em seu discurso, o prefeito Chico Sardelli destacou que a diplomação marca o início de uma nova jornada de trabalho pela cidade.

“É uma honra indescritível poder continuar representando nossa cidade, que é minha raiz, meu chão e o lugar onde criei minha família. Este diploma também é o reflexo do trabalho de uma equipe que, nos últimos quatro anos, não poupou esforços para transformar desafios em resultados concretos. Os próximos quatro anos serão marcados por novos projetos e conquistas ainda maiores”, disse Chico.

Ele também destacou a importância do trabalho desenvolvido pela Justiça Eleitoral durante todo o pleito.

“Quero expressar minha sincera gratidão à Justiça Eleitoral, ao Tribunal Regional Eleitoral, e ao Cartório Eleitoral de Americana pela condução impecável deste processo eleitoral. A competência técnica, o profissionalismo e a isenção de cada decisão foram fundamentais para garantir um pleito transparente, organizado e justo. Vocês demonstraram, mais uma vez, que a democracia brasileira é forte e que nossas instituições são capazes de assegurar que a vontade do povo prevaleça”, afirmou.

Também receberam o diploma de homologação das eleições municipais de 06 de outubro os vereadores Fernando da Farmácia (PSD), Gualter Amado (PDT), Gutão do Lanche (Agir), Jacira Chávare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Juninho Dias (PSD), Leco Soares (Podemos), Léo da Padaria (PL), Leonora Périco (PL), Lucas Leoncine (PSD), Luiz da Rodaben (PRD), Marcos Caetano (PL), Pr. Miguel Pires (PRD), Professora Juliana (PT), Renan de Ângelo (Podemos), Roberta Lima (PRD), Talitha de Nadai (PDT), Thiago Brochi (PL) e Dr. Wagner Rovina (PL).