Prefeitura instala antenas corta-fio em motocicletas na Av. Brasil

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), realizou a campanha de conscientização de trânsito voltada aos motociclistas nesta sexta-feira (13), na Avenida Brasil, altura do CCL (Centro de Cultura e Lazer).

Durante a ação, foram instaladas 150 antenas corta-fio gratuitamente em motos, além da distribuição de brindes aos participantes. A iniciativa idealizada e realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), através da Utransv, em parceria com a CPFL e SCS, conta com o apoio da Guarda Municipal de Americana (GAMA) e Pátio de Recolhimento de Veículos de Americana.

“A ação é uma forma de sensibilizar a todos sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e o quanto isso faz a diferença para evitar acidentes. Parabenizo a todos envolvidos na campanha e que se dedicam em proporcionar campanhas de conscientização visando um trânsito melhor”, disse o prefeito Chico Sardelli.

Segundo dados do Infosiga, Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito do governo estadual, 113 motociclistas morreram em acidente de trânsito em Americana, totalizando 40% dos acidentes fatais no município desde 2015.

“Esse tipo de campanha abre uma reflexão de quanto em segundos pode haver uma tragédia no trânsito. A correria e o aumento de veículos a cada dia, seja de passeio ou de trabalho, tem ocasionado acidentes fatais. Temos que valorizar a vida, por isso respeitar as leis de trânsito é essencial”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Para retratar a importância da atenção e respeito no trânsito, a campanha realizou a simulação de um acidente na Avenida Brasil. Os servidores públicos e funcionários das empresas parceiras também realizaram a distribuição de panfletos educativos. Nos semáforos, faixas e banners com frases educativas foram expostas aos motoristas e pedestres.

“Agradeço aos servidores e parceiros, pois sem eles essa ação não seria possível. Temos intensificado esse tipo de trabalho de conscientização associado ao Projeto Educação no Trânsito, com nossas crianças e jovens. Esse é o caminho para reduzir as ocorrências de acidentes e até mortes”, destacou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Campanha da prefeitura

A campanha é realizada em alusão ao Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito, instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU). A ação busca chamar a atenção da população para o alto índice de óbitos no trânsito.

“A Utransv tem realizado inúmeras melhorias visando a segurança no trânsito e as ações também fazem parte de um projeto que é chamar a atenção da população sobre a importância do trânsito na vida de cada um e quanto é preciso que todos se unam para que o objetivo seja alcançado. Um trânsito mais seguro é para o bem de todos”, ressaltou o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.