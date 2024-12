A Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia) de Americana recebeu a doação de 300 kits de Natal para distribuição aos pacientes que fazem sessões de quimioterapia na unidade. Os presentes incluem cartão, mini chocotone, caça-palavras e uma caneta. A ação solidária foi organizada por funcionários da Americana Seguros.

Nesta quinta-feira (12), quatro representantes da empresa estiveram na Unacon para conhecer as instalações, a equipe multidisciplinar, os serviços oncológicos oferecidos no local e distribuir os primeiros kits natalinos a um grupo de pacientes que faziam quimioterapia.

“Essa ação faz parte da nossa campanha ‘Compartilhe a Felicidade’, que há quatro anos criamos na empresa. A cada ano a gente escolhe uma instituição para ser adotada, e dessa vez optamos por beneficiar uma instituição de tratamento do câncer”, explica Ramilene Rodrigues, gerente da empresa e uma das articuladoras da doação.

A ideia do kit é proporcionar aos pacientes momentos de entretenimento e descontração durante as sessões de quimioterapia, com o caça-palavras, e destacar a importância do Natal com a entrega de um cartão com mensagem de esperança e um mini chocotone a cada um deles.

“Doações externas como essa, que são iniciativas de pessoas e empresas altruístas, são muito importantes para nós pois ajudam a Unacon em seu propósito de sempre acolher bem e promover ações de humanização junto aos nossos pacientes oncológicos”, declarou a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

“Uma importante ação para promover a interação dos nossos pacientes. Agradeço aos envolvidos pela parceria e iniciativa de proporcionar essas doações”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Sobre a Unacon

A Unacon é administrada pela organização social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Americana.

