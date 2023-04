Kantar: Consumo de churrasco já cresce 41%

Dados da Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, mostram que o consumo de churrasco

aumentou 41% entre os quartos trimestres de 2021 e 2022. Boas notícias para celebrar o dia desse prato em 24 de abril.

Apesar do cenário de bolso apertado e escolhas mais racionais na hora de comer para os brasileiros durante a pandemia, as ocasiões de churrasco dentro do lar cresceram 27% entre o quarto trimestre de 2020 e o mesmo período de 2022, passando de 137 milhões para 174 milhões. Já no comparativo entre 2021 e 2022, houve um incremento de 41% desses momentos, de 124 milhões para 174 milhões, e a tendência de alta deve permanecer.

Atualmente, 15% dos brasileiros fazem churrasco em casa. Os lares do Rio de Janeiro e São Paulo são os responsáveis por mais da metade desses momentos no Brasil, que são mais concentrados aos finais de semana (57% acontecem aos sábados e domingos), sempre acompanhados de amigos e/ou familiares – 89% ocorrem na presença de três pessoas ou mais e quase a totalidade (98%) é compartilhada.

Os protagonistas do consumo no churrasco do brasileiro são carnes de aves (51,6%), bovinas (44,7%), linguiças (30,6%) e suínas (13,2%), mas queijos e salsichas vêm ganhando espaço – já estão presentes em mais de 5% das ocasiões.

Os dados apresentados fazem parte do Painel de Uso e Consumo da Kantar (4.000 indivíduos) que representa 58 milhões de brasileiros, em sete Regiões Metropolitanas (Grande Salvador, Recife, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro) de todas as classes sociais e faixas etárias, e do relatório trimestral Consumer Insights da Kantar, que contempla 11.300 lares brasileiros de todas as regiões e classes sociais do País, representando 60 milhões de lares.

