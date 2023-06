Ambev tem visitas temáticas. Harmonização com comidas de festa junina

Ambev agora aposta na festa junina

Junho começou e um assunto que já está no radar e no calendário de todos os brasileiros são as comemorações do São João. As famosas festas juninas agradam brasileiros do norte ao sul do país com muita comida típica, decoração, quadrilhas e cultura.

Para entrar na onda de celebrações, a Ambev promove beer tour temáticas em todas unidades do seu programa de visitação. Além do roteiro tradicional, que inclui conhecer de perto como a cerveja é feita, seus ingredientes e etapas do processo de produção, desde a brassagem, fermentação, maturação até a filtração – fase em que os visitantes podem provar a cerveja segundos depois de pronta, direto do tanque, os visitantes terão um momento de harmonização das cervejas com comidas típicas da festa junina, como canjica, amendoim, paçoca e bolo de laranja.

Vinho e chocolate: 5 combinações pro dia dos namorados

As visitas são gratuitas, guiadas e contam com uma programação exclusiva em cada unidade. Para participar é preciso ter mais de 18 anos e se inscrever no site. As visitas temáticas de Festa Junina acontecerão nos dias 24 de junho e 1 de julho nas unidades de Agudos (SP), Jaguariúna (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Ponta Grossa (PR). Já na unidade Itapissuma (PE), o tour temático acontecerá nos dias 10 e 17 de junho.

SUGESTÕES E PROMOÇÕES DE VINHOS PARA O DIA DOS NAMORADOS

Para celebrar o dia dos namorados é necessário um carinho a mais. Música tranquila e ambiente, jantar à luz de velas e com certeza um ótimo vinho para complementar o momento. Pensando nisso, separamos algumas sugestões de rótulos para aproveitar essa data romântica da melhor forma. A World Wine realizou uma seleção de rótulos com até 25% off para a comemoração da data. Confira abaixo a seleção e os preços imperdíveis: Zenith Senz’altro De: R$ 298,00 | Para: R$223,50 Senz’altro é maduro, elegante e sedoso. Seu nome refere-se a seu estilo sem igual, mostrando as credenciais deste grande tinto. As notas balsâmicas da Merlot se mesclam as frutas maduras típicas da Primitivo. Por fim o vinho estagia em barricas de carvalho francês durante 12 meses, fazendo deste um símbolo da vinicultura da Puglia. Sacramentos Vinifer Antonella Brut De: R$ 110,00 | Para: R$ 99,00 Antonella é a neta mais velha de Jorge, com sua personalidade jovem e vibrante, foi a inspiração para elaborar espumantes que tivessem as mesmas características. Espumante descontraído, mas também inesquecível, encanta por seu frescor e seus aromas exuberantes de frutas vermelhas frescas, notas cítricas e florais. Gerald Bertrand Cote des Roses Rosé De: R$ 220,00 | Para: R$ 187,00 Delicado e fresco, Côte de Roses Rosé é marcado por uma mescla de frutas vermelhas frescas, frutas de caroço e toques florais. Um vinho agradável e elegante, com ótima acidez e mineralidade. Um ótimo exemplar do grande trabalho enológico de Gérard Bertrand que elabora vinhos modernos mas que não perdem o perfil de identidade e elegância típica desta área francesa. Bouchon Granito Cabernet Sauvignon – Carmenere De: R$ 309,00 | Para: R$ 231,75 Ao degustar o Bouchon Granito Cabernet Sauvignon – Carmenere 2016, percebe-se na taça essa diferença para outros vinhedos: notas de grafite e cedro se mesclam ao aroma de mirtilo e menta em paladar firme, de acidez gostosa e corpo médio. Sobre a World Wine Fundada em 1999 e parte do Grupo La Pastina, a World Wine é uma das maiores referências na curadoria de experiências no mundo do vinho no Brasil. Seu portfólio é repleto de pequenos e grandes produtores, apresentando mais de 2 mil rótulos, de 15 países. São mais de 200 marcas e infinitas possibilidades para apreciadores de todos os perfis. A World Wine possui 20 lojas próprias, equipe especializada para atendimento na modalidade televendas e o canal de e-commerce que vem consolidando a presença da companhia também no ambiente digital, reafirmando seu compromisso de ser provedora de experiências no mundo do vinho, seja onde for.

