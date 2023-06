Vinho e chocolate: 5 combinações pro dia dos namorados

Dia dos namorados chegando é sinal de que chegou a hora de pensar

no que fazer para comemorar com a pessoa amada. Já que os chocolates são os presentes mais escolhidos nesta data, que tal uni-lo com a bebida que é perfeita para um encontro? Não tem como ficar ruim. Os vinhos são excelentes escolhas para diferentes harmonizações, inclusive com o chocolate, e foi pensando nisso que listamos cinco composições perfeitas desses dois queridinhos da gastronomia com as orientações do especialista Vítor Aguiar.

“Essa é uma combinação agradabilíssima, mas assim como acontece com pratos salgados, alguns tipos de vinho trazem sensações ainda melhores com determinados chocolates. É claro que é sempre uma mistura interessante, mas se podemos melhorar o que já é bom, por que não?”, reflete Vítor.

Chardonnay + chocolate branco



Começando por essa que é uma excelente mescla de sabores. O Chardonnay é uma boa escolha para acompanhar chocolates brancos porque são dois sabores marcantes que se completam, mas não se misturam, e isso é incrível para quem quer saborear ambos. Além disso, uma boa ideia é trazer as frutas cobertas pelo chocolate. Fica delicioso.

Pinot noir + chocolate com caramelo



O Pinot Noir é um vinho que vai agradar bastante quem possui um paladar mais delicado, já que seus aromas principais são frutas vermelhas, especiarias e flores. Dessa forma, vai muito bem acompanhado de chocolates que têm caramelo, fazendo com que ambos casem perfeitamente e tragam um sabor espetacular.

Shiraz + chocolate amargo



O Shiraz já se adapta muito bem aos diferentes acompanhamentos, mas a melhor opção é o chocolate meio amargo ou sobremesas que sejam à base desse alimento. Isso porque o fundo da bebida é mais adocicado e, em conjunto com o sabor do chocolate, pode ser uma surpresa bem gostosa.

Brachetto + chocolate ao leite



É um vinho que permeia entre o adocicado e o ácido e, embora seja um tinto, é muito recomendado para ser apreciado junto de um bom chocolate ao leite. Ambos possuem sabores delicados e, juntos, ficam um delícia.

Merlot + chocolate 60% cacau



As opções de chocolates mais suaves, como os que são até 60% cacau, se encaixam bem com um Merlot porque essa é uma bebida com delicados aromas de frutas frescas e de sabor marcante. Ideal para quem deseja ter uma boa experiência gastronômica.

Dia dos namorados: Opções de pijamas confortáveis

Com pegada comfy, tecidos nobres e modelagem americana, pijamas são presentes que fazem sucesso entre os namorados

O dia dos namorados brasileiro é tradicionalmente comemorado no dia 12 de junho e um dos presentes que sempre estão em alta entre os casais estão os pijamas, que cada vez mais ganham espaço não só como roupa de dormir, mas também um item de moda comfy (moda confortável), com tecidos especiais e modelagens. Entre os hits do próximo Dia dos Namorados estão os pijamas de casal, que combinam as estampas para os dois parceiros. “Os modelos de casal são muito procurados, por ser um presente diferente e também divertido, além do mais, os pijamas hoje são mais do que roupas de dormir, fazem parte da moda casual e comfy também”, destaca Isabela Barkauskas, fundadora da Pijama Online. Para essa data ser ainda mais especial, a Pijama Online, a primeira loja virtual de pijamas do Brasil, preparou três indicações de modelos de casal para presentear seu amor neste Dia dos Namorados 2023. Confira: Depois de um longo dia de trabalho não existe nada mais confortável do que tomar uma ducha e vestir aquele pijama que transmite aconchego para descansar com seu par perfeito. Confeccionado em tecido extremamente macio, este pijama Soft Fleece traz tecnologia de alto padrão, permitindo que ao toque da pele sejam liberadas as bolsas de ar que são formadas entre os felpos, oferecendo conforto térmico para os dias em que o frio toma conta. Pijama Masculino Soft Fleece Listras Punho por R$ 469. Pijama Feminino Soft Fleece Punhos por: R$ 449 no site www.pijamaonline.com.br. Para que as noites em família sejam ainda mais divertidas, este pijama que une o conforto com toque macio e aconchegante do Skin Touch. Composto por blusa de mangas longas com costura aparente na gola e uma linda estampa de cachorros desenhados a mão, a calça possui punhos para dar maior conforto. No feminino, o charme fica por conta de um lindo laço de cetim no cós de elástico. Pijama Feminino Skin Touch Dogs por R$ 389. Pijama Masculino Skin Touch Dogs por R$ 329, no site www.pijamaonline.com.br.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento