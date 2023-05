Verdadeiros violeiros de primeira linha e uns dos maiores compositores de música sertaneja do Brasil, a dupla Goiano e Paranaense trará a essência sertaneja na tradicional festa dos ex-moradores da Antiga Usina Santa Bárbara, a Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara neste mês de junho em Santa Bárbara d’Oeste, em um show especial com entrada gratuita. Em breve serão divulgados a programação artística completa e cardápio do evento.

Em nova formação desde 2015, a dupla tem João Roberto Alonso, conhecido como Paranaense, que está desde o início da dupla nos anos 80, e Diego Oliveira Silva, Goiano (atual), que assumiu o posto de Valdomiro Neres Ferreira, falecido vítima de câncer em 2014.

Nas Plataformas Digitais, a dupla “Goiano & Paranaense” elenca entre as músicas mais ouvidas seus sucessos: “O Poder do Criador”, “Meu Recanto, Meu Paraíso”, “Franguinho na Panela”, “No Fim dos Tempos” e “O Vaqueiro”, permanecendo com a simplicidade e sabedoria de lidar com o atual e com o verdadeiro ‘modão’ com viola e violão no peito, como descrevem os músicos.

A Festa será realizada no dia 11 de junho, com entrada franca, no Complexo Usina Santa Bárbara, e reunirá história, cultura, gastronomia e atrações artísticas, iniciando pela missa campal às 9 horas.

Solidariedade

A Praça de Alimentação da edição será explorada pelas entidades: Rede Feminina de Combate ao Câncer, Serviço de Assistência Social Meimei S.A.S, Centro Espirita Maria Goretti, Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste (AMAI), Associação de Moradores do Bairro Mollon (AMOBAM), Santa Casa de Santa Bárbara d’Oeste (Hospital Santa Bárbara), Associação Assistencial para Melhoria de Vida (AMEV) e Serviço Paroquial de Assistência Social de Santa Bárbara (Creche João Paulo II).

As instituições foram selecionadas por meio de Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil, Organizações Sociais e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos e serão responsáveis pela exploração das praças de alimentação dos eventos.

História

A “Festa da Negadinha” surgiu em 1997 com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção dessa Usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do Município.

Serviço:

24ª Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara

Dia 11 de junho de 2023, das 9 às 18 horas

Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita