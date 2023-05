Os participantes do Desafio Unicamp 2023 continuam a todo pique na competição, organizada pela Agência de Inovação Inova Unicamp, que entra em seu terceiro mês. Após uma fase intensa de inscrições, mentorias acadêmicas e com profissionais de negócios, webinars instrutivos e o aguardado Workshop de Lean Canvas, ministrado por Marcelo Nakagawa, a Comissão Organizadora divulga a lista das equipes aprovadas para a segunda fase do Desafio Unicamp.

No total, 16 equipes dentre as 48 inscritas foram classificadas e convocadas para seguir na 13ª competição de modelagem de negócios da Unicamp, baseada nas tecnologias protegidas da Universidade. Nessa etapa, os grupos formados por participantes de 15 cidades brasileiras, espalhadas em cinco estados, terão a missão de entregar uma segunda versão do modelo de negócios, agora com um nível de detalhamento ainda maior.

A entrega final do modelo de negócios deverá conter em até 20 páginas uma descrição lógica de como o grupo irá criar, entregar e capturar valor com a tecnologia escolhida, além de apresentar validações com pelo menos 10 potenciais clientes ou fornecedores.

Além da formação e aprendizado individuais, o objetivo da competição é a capacitação dos participantes para a criação de empresas spin-offs, fundadas para explorar a propriedade intelectual desenvolvida na Unicamp. A entrega da 2º versão do canvas precisa ser submetida para a organização do Desafio Unicamp até o dia 29 de maio. Confira a agenda da competição aqui.

Mentoria internacional com a Universidade de Barcelona

As dez equipes melhor classificadas na primeira fase também serão contempladas com sessões individuais de mentoria internacional, ampliando ainda mais as oportunidades de aprendizado e conexões para os competidores. As mentorias serão ministradas de forma virtual e em inglês, na plataforma zoom, por parceiros de órgãos ligados ao fomento do empreendedorismo tecnológico da Universidade de Barcelona.

Entre os mentores internacionais dessa edição, o Desafio Unicamp contará com Matheus Provinciali e Aïda Bravo, respectivamente gerente de inovação e de desenvolvimento de novos negócios StartUB!, e Jose Conde, líder de criação de spin-offs acadêmicas da Fundação Bosch i Gimpera.

Segundo a supervisora de comunicação da Inova Unicamp, Kátia Kishi, essa nova parceria institucional entre os órgãos da Universidade de Barcelona e Inova Unicamp teve iniciou em 2021, com o intercâmbio de colaboradores das duas universidades:

“Barcelona é conhecida internacionalmente como um forte hub de inovação, tendo universidades de ponta fomentando o empreendedorismo tecnológico. Com o apoio do programa RedEmprendia, em 2021, pudemos iniciar essa troca de experiência com universidades de lá, o que nos ajudou na inspiração de novas ideias e contato com mentores que podem colaborar em nossos programas. Nessa mentoria internacional, por exemplo, os competidores do Desafio poderão validar seus modelos de negócios com especialistas para aperfeiçoarem seus canvas e até avaliar se suas soluções atenderiam problemas fora do Brasil”, explica Kishi.

Os dias e horários específicos da mentoria internacional serão comunicados por e-mail às equipes contempladas. O Desafio Unicamp 2023 segue em ritmo acelerado, com os times prontos para enfrentar os próximos desafios.

Confira as equipes classificadas para a 2ª Fase do Desafio Unicamp:

ALY Tech (SP)

BIOAÇÃO (BA)

Bora bora bora (RS)

C3L (SP)

Ekos (SP)

Futuro em Foco (SP)

GEBS – Botucatu (SP)

GEBS Unesp – Botucatu (SP)

HydroSoy (SP)

InovaEng (SP)

NanoUnique (SE)

NGP Virtus (SP)

Reorganno (PE)

Safe Buy (SP)

Sativus (SP)

VitaNanoBio (SE)

Confira as 10 equipes contempladas com a mentoria internacional:

ALY Tech (SP)

BIOAÇÃO (BA)

Bora bora bora (RS)

Ekos (SP)

GEBS – Botucatu (SP)

GEBS Unesp – Botucatu (SP)

HydroSoy (SP)

NGP Virtus (SP)

Sativus (SP)

VitaNanoBio (SE)

Sobre o Desafio Unicamp

O Desafio Unicamp é uma competição dedicada a estimular a criação e o desenvolvimento de novos negócios a partir de tecnologias protegidas da Unicamp (patentes e programas de computador). Os participantes recebem capacitação na Metodologia Lean Canvas, acompanhamento e apoio de mentores do mercado e da academia para o desenvolvimento de seus modelos de negócios.

O principal programa de promoção ao empreendedorismo da Universidade é organizado pela Inova Unicamp desde 2011 e já capacitou mais de 3.480 pessoas ao longo de 12 anos. A 13ª edição do Desafio Unicamp registrou a participação de 195 inscritos, de 43 cidades diferentes, distribuídas em quatro regiões do Brasil (Norte, Nordeste, Sudeste e Sul). Do total de participantes, 42% são da Região Metropolitana de Campinas e 56% não tinham vínculo com a Unicamp.

Os patrocinadores da 13ª edição do Desafio Unicamp incluem diversas empresas renomadas do setor de educação e consultoria, como a Fundação Educar, FM2S – Educação e Consultoria, ClarkeModet, Instituto Eldorado, Baita Aceleradora e 3M.

Além disso, o evento conta com o apoio de importantes instituições do ecossistema empreendedor, comoCampinas Tech, Fundação Fórum Campinas, Liga Empreendedora, Núcleo Campinas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal do ABC (UFABC), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Campinas, Universidade de Barcelona, StartUB, Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e Incamp.