A participação da equipe júnior brasileira de ciclismo de pista no Campeonato Pan-Americano 2023 foi concluída no último final de semana, no Velódromo do Parque Olímpico, em Assunção, Paraguai. Os seis competidores foram treinados pelo técnico da Secretaria de Esportes de Americana, Estevam Mancini, e pelo apoiador técnico, Moisés De Lima.

A equipe foi composta por Nicolly Vidal, Catharine Vieira, Ana Carolina Pavão, Guilherme Assis Lino, Sérgio Henrique Batista e Lucca Marques Silva e os ciclistas competiram em quatro provas do campeonato.

Na prova por pontos da categoria feminina, Catherine Hermann terminou na quarta posição, e na categoria masculina da Omnium, Lucca Marques assegurou o quinto lugar para o Brasil. O ouro ficou para o argentino Mateo Duque, a prata para o colombiano Lenin Pareja e o bronze para o equatoriano Alexander Ulcuango.

“Considerando o alto nível de competição, os atletas tiveram o desempenho esperado. Tivemos algumas quedas nas competições, o que prejudicou a performance, mas eles mantiveram o foco e disciplina nas provas, aperfeiçoando a parte técnica e a movimentação na pista. Foi muito positiva a participação do Brasil neste Pan-Americano”, disse o técnico Estevam.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, exaltou o desempenho dos atletas. “Parabéns a todos, pelo empenho, dedicação, horas de treino e por participarem de um campeonato tão importante que atrai inúmeros atletas. Com certeza, nosso país foi muito bem representado por esses jovens e pelo técnico americanense Estevam, que faz um excelente trabalho em nossa cidade”.