Alexa amplia sua presença nos lares brasileiros e atuação pela saúde mental

Alexa, a assistente virtual da Amazon, segue ampliando sua presença no dia a dia dos brasileiros, com índices de crescimento expressivos. A Amazon reforça seu compromisso de colocar a tecnologia por voz de Alexa a serviço da saúde e anuncia hoje, em evento em Recife (PE), um projeto inédito junto à Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). A Associação desenvolverá uma cartilha para clientes aprenderem mais com Alexa sobre o tema, demonstrando como a assistente virtual pode ajudar na capacidade de concentração, controle da impulsividade e imediatismo em indivíduos com TDAH.

Recentemente, a Amazon também lançou mais um dispositivo com Alexa integrada, o Echo Spot, despertador inteligente com display personalizável, ampliando a linha de 13 dispositivos disponíveis no Brasil.

Uso de assistentes de voz

Comprovando a consolidação da presença de assistentes de voz, entre elas Alexa, na casa dos brasileiros, a Amazon realizou levantamentos e uma pesquisa nos últimos meses que mostram a crescente adesão de seu uso, incluindo pessoas com deficiência, que encontram em Alexa uma aliada para terem mais autonomia em suas rotinas.

Inclusão e autonomia para pessoas com deficiência

Uma pesquisa inédita realizada pela Hibou Pesquisas & Insights, encomendada pela Amazon, revelou que 1 em cada 3 pessoas com deficiência (PCDs) no Brasil utiliza assistentes virtuais diariamente, sendo Alexa a mais popular. A pesquisa, realizada em maio de 2024 com 488 participantes, mostrou que 91% das PCDs conhecem a tecnologia de assistentes virtuais, e 66% relatam impactos positivos em suas vidas.

O que para muitas pessoas é conveniência e ganho de tempo, para pessoas com deficiência pode significar mais autonomia. As funções mais utilizadas por eles são: reprodução de música (58%); controle de casa inteligente (46%); configuração de alarme e timers (49%); notícias (43%); configuração de lembretes (42%); comunicação (40%); criação de rotinas automatizadas (29%); fazer compras ou controlar pedidos (24%); e leitura de texto em voz alta (22%).

Lares brasileiros mais conectados

De acordo com um levantamento da Amazon, no último ano os brasileiros utilizaram Alexa para ações de casa inteligente mais de 2 bilhões de vezes, um crescimento de 50% em comparação ao ano anterior, sendo as ações mais comuns o controle de luzes e TVs. Atualmente, há mais de 17 milhões de dispositivos de casa inteligente já conectados à Alexa em uso no Brasil, com mais de 800 opções de dispositivos compatíveis disponíveis para compra, de marcas como Elgin, Geonav, Intelbras, Multi, Philips Hue, Positivo, Samsung e Steck.

Rotinas do dia-a-dia com Alexa

Em 2023, mais de 1 bilhão de rotinas foram executadas com Alexa, facilitando o dia a dia com ações automatizadas baseadas em horários predefinidos, detecção de sons, ou então com comandos específicos, como por exemplo “Alexa, hora de dormir”. Alexa também auxiliou em mais de 300 milhões de interações relacionadas a compras na Amazon.com.br, incluindo a pesquisa de produtos, consulta de ofertas, adição de itens à lista de compras e compras diretas por voz. Para ajudar os clientes, no Aplicativo Alexa há uma galeria disponível com diversas rotinas já pré-configuradas para serem instaladas facilmente, e clientes podem criar suas próprias, de acordo com suas necessidades.

Áudio

No último ano, os brasileiros utilizaram dispositivos com Alexa para ouvir mais de 2 bilhões de horas de música, rádios, podcasts e audiobooks. Os clientes podem configurar no aplicativo Alexa seus provedores de música preferidos como Amazon Music, Spotify, Apple Music, Deezer ou Claro Música, podendo inclusive cadastrar preferências diferentes para cada membro da família. Além disso, também podem ouvir diversas rádios do Brasil inteiro, apenas pedindo “Alexa, ouvir rádio [de escolha do cliente]”, ou então obras memoráveis através do serviço Audible pedindo “Alexa, ler meu livro” (requer assinatura).

Lançamento Echo Spot e outros dispositivos integrados com Alexa

A Amazon apresentou, em julho, o Echo Spot, um despertador inteligente com Alexa integrada, disponível nas cores preta e branca por R$579. O Echo Spot possui um display colorido compacto que facilita a visualização da hora, previsão do tempo e nomes de músicas, além de alto-falantes com som vibrante. Ele foi projetado para oferecer uma experiência de uso intuitiva, com mostradores de relógio personalizáveis e animações visuais.

Alexa responde a várias solicitações a cada milissegundo. Os clientes adoram pedir informações sobre o tempo, pedem também para definir lembretes e alarmes dezenas de milhões de vezes todos os dias. O Echo Spot foi projetado com uma variedade de mostradores de relógio, novas animações visuais e cores divertidas que facilitam a visualização rápida das respostas a essas solicitações.

Ao todo, estão disponíveis no Brasil 13 dispositivos, entre eles o Echo Spot, Echo Pop, o Echo Dot (5ª geração), Echo (4ª geração), Echo Studio, a nova geração do Echo Show 5 e outros dispositivos com telas mais amplas, como o Echo Show 8, Echo Show 10 e Echo Show 15, além dos fones de ouvido Echo Buds, acessórios para streaming em TVs Fire TV Stick Lite, Fire TV Stick e o novo Fire TV Stick 4k. Além disso, clientes brasileiros também passaram a acessar Alexa por meio de dispositivos de outras marcas, como as Soundbox Claro TV+ e modelos SmartTVs da Samsung e LG, entre outros.

Todos os dispositivos da Amazon podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros ou com 10% de desconto na compra à vista por pix ou boleto. Para conhecer mais, acesse www.amazon.com.br/dispositivosamazon.

Segurança e privacidade

Todos os dispositivos Amazon, incluindo a família Echo e Fire TV, são projetados com a privacidade em mente. Em dispositivos com Alexa, há ajustes de controle do microfone, capacidade de visualizar, excluir gravações de voz, entre outras. Para saber mais sobre os recursos que fornecem transparência e controle sobre sua experiência com Alexa, acesse: amazon.com.br/alexaprivacidade

