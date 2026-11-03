A Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara d’Oeste concluiu o percurso formativo do Programa Alfabetiza Juntos SP, edição de 2026. A formação em outubro contou com a participação de 298 professores titulares de classe do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, totalizando 36 horas de estudos, distribuídas em seis módulos realizados durante o horário de trabalho dos docentes.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A iniciativa teve como objetivo fortalecer as práticas pedagógicas e contribuir para a melhoria da qualidade da alfabetização e da aprendizagem dos estudantes. Para os professores do 1º e do 2º ano, os estudos tiveram como foco a alfabetização inicial, contemplando os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Já para os docentes do 3º ao 5º ano, as atividades priorizaram a recomposição e o aprofundamento das aprendizagens.

Ao longo dos encontros, os professores participaram de momentos de estudo, reflexão e troca de experiências, ampliando conhecimentos e compartilhando estratégias para o desenvolvimento do trabalho pedagógico em sala de aula.

Alfabetiza Juntos SP

A conclusão do percurso formativo reafirma o compromisso da Rede Municipal de Ensino com a formação continuada dos profissionais da educação e com o fortalecimento das ações voltadas à garantia da alfabetização e do direito de aprender de todos os estudantes.

Leia Mais notícias da cidade e região