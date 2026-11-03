Sebrae-SP está com inscrições abertas para missão empresarial à maior feira de varejo do mundo, em Nova York

Voltada a micro e pequenas empresas, participantes da viagem à NRF, em janeiro de 2027, terão contato com tendências e novidades do setor varejista

O Sebrae-SP está com inscrições abertas, até 8 de novembro, para a Missão Empresarial Internacional que visitará a NRF 2027 (Retail’s Big Show), considerada a maior feira de varejo do mundo. Realizada em Nova York, nos Estados Unidos, entre os dias 7 e 15 de janeiro de 2027, a iniciativa tem como objetivo inserir micro e pequenas empresas (MPEs) paulistas em contato direto com tendências, tecnologias e estratégias que estão em alta no consumo varejista, além de conhecer oportunidades de negócios.

Mais do que o acesso aos pavilhões do evento organizado pela National Retail Federation (NRF), a missão do Sebrae-SP oferece uma programação técnica complementar desenhada para a realidade dos pequenos negócios brasileiros. O roteiro inclui visitas guiadas dentro da feira e visitas técnicas externas a empreendimentos de referência no varejo nova-iorquino, todas acompanhadas por especialistas do Sebrae-SP e suporte de tradução simultânea.

NRF é realizada anualmente em Nova York e apresenta as tendências do mercado varejista

Agência de Notícias Sebrae-SP

“A NRF é o lugar onde as tendências aparecem em primeira mão. Com a missão, queremos que o pequeno varejista veja o que está acontecendo no mercado e volte com ideias aplicáveis ao seu negócio. Quando o pequeno empresário conhece de perto as melhores práticas internacionais, ele amplia sua visão e ganha competitividade”, afirma Diretor Técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, que participou das últimas edições do evento.

Para estimular a geração de parcerias e a aplicação prática do conteúdo, a agenda conta ainda com encontros de negócios (speed networking) com potenciais parceiros comerciais internacionais, seminários de abertura e encerramento, além de uma oficina de modelagem de negócios (hackathon de inovação).

O acompanhamento do Sebrae-SP começa antes do embarque, com uma reunião online preparatória, e continua após o retorno ao Brasil, por meio de uma mentoria coletiva pós-missão. O propósito é apoiar os empreendedores na adaptação e implementação das soluções observadas nos Estados Unidos dentro de suas próprias operações.

Quem pode participar

A missão é destinada exclusivamente a Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs) do segmento de varejo estabelecidas no Estado de São Paulo.

Para se candidatar, o empresário precisa atender aos seguintes critérios:

Ter o perfil empresarial aprovado pela organização oficial da NRF 2027;

Ter consumido ao menos 10 horas de soluções ou produtos do Sebrae nos últimos 12 meses;

Possuir passaporte e visto norte-americano válidos (com vencimento a partir de agosto de 2027 — mínimo de seis meses após o término da viagem);

Ter maioridade civil e não possuir pendências financeiras (da empresa ou da pessoa física) junto ao Sebrae-SP.

Na modalidade organizada pela instituição, o empresário é responsável pela adesão ao pacote técnico da missão — que contempla o ingresso para a NRF 2027, acompanhamento técnico especializado, serviço de tradutores e aparelhos receptores, transporte em ônibus para os deslocamentos das agendas oficiais e participação nos seminários com coffee break e networking.

Custos de logística individual, como passagens aéreas, hospedagem, alimentação e traslados fora da agenda oficial (como o trajeto entre aeroporto e hotel), ficam a cargo de cada participante.

Os interessados devem preencher o formulário até o dia 8 de novembro pelo link: Inscrições Missão NRF 2027 – Sebrae-SP.

Serviço

Missão Empresarial Internacional Sebrae-SP – NRF 2027 (Retail’s Big Show)

Local: Nova York, Estados Unidos

Nova York, Estados Unidos Data da missão: 7 a 15 de janeiro de 2027

7 a 15 de janeiro de 2027 Público-alvo: MEIs, MEs e EPPs do setor de varejo do Estado de São Paulo

MEIs, MEs e EPPs do setor de varejo do Estado de São Paulo Inscrições: Até 8 de novembro de 2026

Até 8 de novembro de 2026 Link para inscrição: Missão NRF 2027 – Sebrae-SP

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